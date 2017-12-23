2017-12-23 吴常来 中国西藏新闻网

进藏之路

怀揣西藏梦的行者从内地不同的城市奔向拉萨，或徒步，或骑行，或搭车，不管哪种方式，不管路上发生多少故事，但在拉萨某个客栈相遇相聚相知时，大伙儿就成了彼此共有的故事。一张不大的桌子边，一个不大的房间内，几瓶酒，数个人，话题便逐渐无尽蔓延开，彼此无话不谈，均如一见如故。

阳光之城

初到拉萨时，我能有幸经历这样一段时光。我认识的第一个真正意义上的背包客叫路客，他来自海南，年近四十，早已退休，离异在恋。他在我们当时的房间里年纪最长，也是走过最多路的行者。他从数年前开始，每年都会来到拉萨，有时只是往拉萨周边走一走，有时也会从拉萨出境，去印度或者尼泊尔，而认识他的时候，他刚从尼泊尔回到拉萨。对他印象最深，恰也是因为我与他一见如故，几番推杯换盏后，路客认真地冲我一饮而尽，开怀地说道：我俩这就是忘年交。

拉萨之夜

与路客相谈甚欢并不是因为我俩走过同样的路，而是在一些观念上不谋而合，常常会出现路客与我彼此附和的状况。聊到基本道德观时，我说了我一直坚持的观念：尽力做好自己想做的事，但要在不伤害他人的前提下，无论是心理还是生理。路客当下点头认同，接着就是举杯与我一饮而尽。

年纪次于路客的就是小鸟，一个三十多岁的广东汉子。小鸟身上隐约透着广东人的谦恭，神情间甚至都有着礼貌的韵味，但他说起话来倒是丝毫不客气，常常一针见血，语出惊人。聊到穷游时，小鸟拿出他之前在老平措遇到的事情：一个姑娘告诉大伙儿，她带着500元，从成都搭车到拉萨，到达老平措还剩400元。这在我们当中并不算太离奇的故事，但小鸟接下来的言语倒是让我们乐得不行，小鸟意犹未尽，又开始调侃穷游的小伙。这一番闹腾，我们只得说他嘴太损，不过倒句句属实。

小鸟离开时要了我的联系方式，因为我留在拉萨，因为他还会再来找我。他在拉萨唯一的遗憾就是没去得了尼泊尔，从广州出发时他并没了解尼泊尔，到拉萨才知晓人民币和尼泊尔卢比的汇率，只可惜他护照留在了老家。

在聊天的几个人中，R是唯一的女子。她是陕西人，也是刚从尼泊尔归来，她的旅途并不孤单，因为有帅哥相伴。R在旅途中认识了风筝，一个广东的帅小伙，两人倒是玩得来，也聊得投机。在我们面前，他们总是坐在一起，R比较大方，风筝有些内敛含蓄。在二人回去后，我在微信上还看到他俩的合照。尽管两人相隔异地，但我还是祈祷他们可以共结连理，那将是一段美妙的爱情故事。

转经筒

在路上，做自己的梦，听别人的故事，风云种种，形形色色。每个来自不同地方、在不同环境下成长的人，因为某种情怀，走到一起，分享旅途上的趣事和想法。我们并不在乎当时得到什么，只是当离别后能够回忆起这段往事，就已是美好的了。

R回到陕西后在网络上说道：“不想拍照了！想录像，甚至想把味道放进去。让一切想起，就像正在发生。”R说出了我们很多人的心情。