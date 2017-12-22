2017-12-22 王淑 中国西藏网

图为珠穆朗玛峰

中国西藏网讯 西藏是山的故乡，拥有富集的山峰资源，世界最著名的山峰——珠穆朗玛峰就在西藏，而这也造就了全世界最顶级的登山探险专家，锻造了不畏艰险的登山精神，形成了极具特色的登山文化。

为更好地传承登山文化，普及登山精神，昔日登山的英雄们近日聚集拉萨，回望走过的路、登过的山，亲口讲述那段不平凡的岁月，将登山最鲜活的历史、最宝贵的登山体验无私地传授给今天的广大登山爱好者们。

图为原西藏登山协会书记措姆 摄影：王淑

在今天飞速发展的时代，人们不再局限于城市的健身，更加渴望走出城市，获得心灵的净化。而高原登山已成为广大年轻人自我挑战、实现价值的重要手段之一，登山文化和登山精神也成为广大登山爱好者必不可少的双翼。为使今天的年轻人实现自己攀登世界著名山峰的夙愿，登山专家和英雄们以口述的方式传授登山精神与登山文化。

图为登山专家桑珠 摄影：王淑

老登山家桑珠深情地说：“多么羡慕今天年轻的登山家们，世界一流的登山设备与以往不可同日而语。最艰苦的是登山所面临的恶劣自然环境，高山的风雪不是人为所能控制的。在极度恶劣的自然环境下，团队互助的精神至关重要，在绝对的高海拔——人类的生命禁区，每个队员的生命是第一位的，在你中有我、我中有你的团队里，完成祖国交给的任务，为祖国争得荣誉，需要整个团队全身心地互助协作。在我们的心里，国家的荣誉永远高于一切，为国争光使我们登山人心甘情愿奉献一切。”

以登山英雄桑珠为代表的老一辈登山人，他们将团结协作、无私奉献的登山精神、登山文化融入血液，并践行一生，值得每一位登山爱好者高山仰止、见贤思齐。

图为登山专家边巴扎西 摄影：王淑

著名登山英雄边巴扎西也是这样一位践行登山精神、传承登山文化的优秀代表。他说：“登山必须要有忘我的牺牲精神，登山文化讲的是要尊重大自然，保持一颗纯净的心灵。国家利益什么时候都应该是第一位的，登山还考虑个人得失就无法和纯净的大山融为一体，更谈不上为国争光，为民族争气。要保持一颗赤子之心、密不可分的团队精神，才能把五星红旗一次又一次地插在地球之巅。”

怀揣赤子之心，极富集体荣誉感，丝毫不考虑个人得失的登山精神、登山文化引领老一辈登山家不断勇攀高峰，他们是新一代登山人的精神楷模。

图为登山专家阿克布 摄影：王淑

荣誉等身的登山专家阿克布动情地说：“在大自然面前人类永远都是那么渺小，每一次的攀登都是一次不可小视的自我挑战。在我登顶珠峰的刹那，无限风光在险峰，大山的气势不由得让我们小心翼翼地祈福。因为珠峰的眷顾、接纳、保佑以及托举，才使我有了一览众山的机遇。珠峰不知屹立了多少万年，在峰顶我才能呆几分钟……大自然教育我们，在历史的长河中我们宛如一粒尘土。今天的年轻登山者们应该对大自然心怀敬畏，要喜爱它、亲近它、走近它，而不是去征服它，这既是登山精神之一，也是登山文化传承不息的内在基因。”

图为登山专家桂桑 摄影：王淑

敬畏生命、敬畏自然，这既是一代又一代登山家们信仰的传递，又是登山精神、登山文化的真谛。

图为登山专家次仁多吉 摄影：王淑

世界最顶级的登山专家将自身最宝贵的经验无私地传授给年轻的登山者，这本身就是无私奉献的登山精神、传承的登山文化。登山运动今天在雪域高原落地生根，登山精神、登山文化在西藏代代相传，连绵不息！（中国西藏网 图、文/王淑、赵二召）