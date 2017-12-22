2017-12-22 万秀斌 郝迎灿 人民日报

“‘产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕’，党的十九大部署实施乡村振兴战略，给我们花茂村鼓了劲！村里正在规划乡村旅游提档升级，让大家的旅游饭吃得更稳更香甜。”12月12日，“花茂讲堂”开讲，村党总支书记潘克刚宣讲党的十九大精神。

地处贵州遵义的花茂村，一个典型的黔北山村。

小青瓦、坡面屋、穿斗枋，屋前紫薇树枝蔓茂盛，屋后竹林郁郁葱葱，院里三角梅开得正艳。“最宜是小雨微蒙，远处薄雾笼盖山野，近则屋檐滴水成线，泡一壶热茶，且观庭中花。”退休教师侯光富这样描述自己的惬意生活，“如今村子就是景区，这儿的日子比城里好。”

望得见山、看得见水、记得住乡愁，花茂村的田园风光引得游人纷至沓来。同土陶罐罐打了36年交道的母先才，不烧酸菜坛、白酒瓶了，改烧花瓶、茶叶罐，还贷款购进40台拉胚机，供游客体验制陶，“一到周末，城里来的客人就排起长队，今年保守收入40万元以上。”

烧制陶器污染空气，母先才主动花5万多元将老土窑改造成电窑，“美丽花茂来之不易，得珍惜。”

花茂把村庄打造成景区，并没有大拆大建。有取有舍，取的是山水田园一体，山中有田、田中有院；舍的是破坏村庄整体风貌的私搭乱建。受益于美丽乡村建设示范，村里路、水、电、信等基础设施全面改善，千余栋房屋突出黔北民居特色元素。

环境好了，村子美了，村务管理也更精细。拿卫生为例，村里开展健康知识、卫生习惯、清洁环境“三进户”，户户庭院绿化整治。“十九大报告讲农村要生态宜居，说到了我们心坎上。”村委会主任彭龙芬说。

村里开农家乐的王治强，每日都起大早制作拿手菜，平均每天上百位游客登门。

在外打工30多年，王治强4年前回到村里，拿出10多万元积蓄翻修了二层小楼，打算就此过上清闲日子。“可游客越来越多，中午连个吃饭的地方都没有。”在旁人点拨下，王治强又开始了“折腾”，2014年8月，村里第一家农家乐开张，“红军长征时在我家小院住过，就叫红色之家吧。”

没想到生意出奇的好，小半年就赶上以前一年的收入。眼见王治强“螃蟹吃得香”，其他村民也跟了上来，全村近两年新增农家乐32家、乡村旅馆48家、特色小吃店31家，带动就业400余人。

“乡村旅游起了势头，可多数村民还在吃农业饭，一亩地挣个几百元，这日子不算香甜。”潘克刚下决心带着大家把产业搞起来，“乡亲们最关心的还是钱包鼓了没有。”

流转土地调整产业结构，可村里应者寥寥。“600斤的南瓜见过没有？”潘克刚带着20多位乡亲到毕节市七星关生态园取经，最大的一个南瓜王800多斤，掐一掐还真嫩得流水！

眼界开了，观念变了。村里顺利流转土地3000亩建设蔬菜示范基地，200多位农民成了“车间工人”。村里还成立绿动九丰专业合作社，近8000亩地种上了蔬菜、中药材等，亩产值增至上万元。

“外省打工好多年，老人孩子顾不上。现在回到村里务工，已经学会了40余种农作物种植技术。”村民万永香说，“学到本事，打算和姐妹成立合作社发展致富。”这两年，花茂村像万永香一样回乡就业创业的已有2000余人。