2017-12-20 张革文 甘肃日报

金塔县地处我国第三大沙漠巴丹吉林沙漠边缘，1815.9万亩的荒漠面积占全县总面积的64.4%，荒漠化和土地沙化问题严重。“地上不长草，风吹石头跑，天上少飞鸟，黄沙四季扰”，是以前这里的真实写照。

如今，在这片漫漫黄沙上，大漠农林生态产业股份公司董事长胡兵带领他的团队，克服地域环境恶劣、没有灌溉条件、缺乏项目资金支撑等诸多困难，历时4年顶风冒雪、风餐露宿，在不毛之地上栽植的5400万棵梭梭树、9万亩的梭梭林带，形成了一道天然的绿色屏障，不仅有效地阻挡了风沙对9万亩农田、1000多户村庄的侵害，彻底结束了大敦门水库及干渠遭受风沙填埋的历史，而且缓解了沙尘对周边地区的影响。

党的十九大闭幕后，大漠农林生态产业股份公司又启动了二期10万亩梭梭的种植计划，计划投资30亿元，实施31万亩的荒漠化治理项目，用塞罕坝精神在西北荒漠戈壁续写绿色传奇。项目完成后，金塔县累计造林面积将增加76%，全县森林覆盖率提高1.24%，地处沙漠边缘的鼎新镇造林面积将扩大5倍以上。

治沙播绿 回报家乡

胡兵的家乡金塔县鼎新镇双树村，离巴丹吉林沙漠只有百米之遥。冬春时节沙尘暴频发，给当地居民生产、生活带来严重危害。

2011年4月，在外创业成功的胡兵回家看望父母，正好遇上持续三天三夜的强沙尘暴。“沙尘暴袭来的时候，就像一堵黑墙一样压过来，白天变成了黑夜，伸手不见五指。人待在屋子里，感觉门板都被吹打得裂开了。”回忆起当时的情景，胡兵仍心有余悸。

沙尘暴停息了。胡兵一个人爬上沙坡，举目四望，村庄已面目全非，庄稼全部被掩埋，水渠也仅能看见轮廓。

怎么办？盖一座全封闭式房子，也许可以暂时解决自家的问题。要想保护整个村庄，只能让沙漠“变绿”，锁住风沙。

作出绿化沙漠的决定时，胡兵的家人、朋友、同学都很反对。

“那是地方政府的事，你一个商人，为啥要做这吃力不讨好的事？”

“沙漠里栽树？白白扔钱呢！”

……

“不能让家园被风沙埋没，不能让父老乡亲背井离乡！要做一个有社会责任感的企业家，回报家乡，造福乡亲。”胡兵心意已决。

正当胡兵考虑如何保卫家园时，一个偶然的机会，他看到内蒙古、新疆大规模种植梭梭有效防止风沙侵害的消息，于是当即决定到内蒙古、新疆考察学习。

春栽秋植 沙漠披绿

在沙漠里栽植梭梭，水是个大问题。由于没有引水设施，公司荒漠化治理项目启动伊始，只能靠几台车拉水浇灌刚刚定植的梭梭苗。

“每栽植一株梭梭，就要浇一桶水，一天上百亩的栽植计划，浇水需要万桶以上。一天下来，衣裤里灌满了沙子，每个人都灰头土脸的。”大漠农林生态产业股份公司员工赵景福说。

“我们用编织袋装着梭梭苗，在沙漠里一步一步，盯着行距、株距栽植，风吹沙打，手上全是一道道干裂的口子。”回忆起第一年栽植梭梭的情况，技术员王吉会感慨万千。挖开一个树坑，把梭梭苗栽进去，再立即填埋好，浇上水。否则大风一刮，梭梭苗会被连根拔起。风沙大的时候，大伙儿就跪在沙漠里一步一步挪着走、挪着栽。

领工徐鹏程介绍，春季是沙尘暴频发的季节，沙尘暴一起，黄沙遮天蔽日，沙子打在脸上，生疼生疼的。员工们的午饭都在工地上吃，碗里、水壶里都是沙子。

冬天寒风刺骨，夏日酷暑难耐，在这样恶劣的天气里，大漠农林人将一棵棵树苗植入沙漠。从一行到成千上万行，从一点绿到一片片绿，一期9万亩梭梭种植计划全部完成，成活率达91%。

“每当看到望不到尽头的梭梭林，我就有一种成就感。这是我们用汗水浇灌出来的。”赵景福说。

续写传奇 放飞梦想

有耕耘就有收获。9万亩梭梭林的栽植，减少了风沙对农田的侵害，流经双树村、芨芨村的大墩门干渠再也不用年年清理流沙，沙化土地面积逐年加大的势头得到初步遏制。

双树村老支书王顺回忆起以前挖渠的事仍唏嘘不已：冬天，渠道全被风沙填埋，家家户户出劳力挖渠，年年反复，疲惫不堪。

“头些年种植棉花，开春一场黑风，刚露头的棉花苗就全死了。二次补种也错过了季节，收入低了三四成。”双树村农民王学生说。

“现在，梭梭林在扩大、延伸，形成了一道屏障。”双树村党总支书记秦红说。

巴丹吉林沙漠是影响京津地区沙尘天气的主要沙源。把沙漠变绿，只是第一步，把荒漠化治理项目进行到底，让它成为造福当地群众、涵养黑河水源、阻止沙尘北上的“生态银行”才是最终目标。

为了远程监管梭梭种植基地的灌溉生长情况，公司修建了数据远程监测中心。同时，建立了400多亩的良种苗木繁育基地，目前已栽植胡杨、垂柳等各类苗木60多万株。为解决梭梭种植基地的灌溉难题，公司又修建了年产4000吨的滴灌材料厂，目前已累计生产滴灌材料1500吨，如今梭梭种植全部实现了高效节水滴灌。

“党的十九大报告指出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。这更加坚定了我在沙漠播绿的信心和决心。”胡兵说，“十九大的召开，让公司员工信心倍增，也为公司的绿色发展提供了行动指南。习总书记在报告里提出的‘必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念’‘像对待生命一样对待生态环境’‘实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式’等话语，字字千金，特别是提出的‘加大生态系统保护力度’‘开展国土绿化行动，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理’‘建立市场化、多元化生态补偿机制’等，为我们实施荒漠化治理项目提供了坚强后盾。”

12月6日一大早，胡兵带领员工来到梭梭林种植基地，查看一期梭梭的长势，了解二期种植基地供水管道铺设的进度。站在已经1米多高的梭梭旁，胡兵的兴奋之情溢于言表：“荒漠化治理这条路，我们算是走对了。”他表示，要继续用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，为巴丹吉林沙漠披上绿装。