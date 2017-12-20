2017-12-20 贺广华 姚雪青 人民日报

比利时布鲁塞尔，表现中国大运河历史故事的歌剧《运之河》，令观众沉醉其中，谢幕近10次，掌声长达20分钟，不少西方观众也因此成为“运河迷”。

连通8个设区市、长度690公里，共有7个遗产区、28个遗产点段列入世界文化遗产名录，大运河江苏段以历经千年时光的厚重文化积淀，吸引了世界关注的目光。

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。”学习贯彻党的十九大精神，江苏把推进大运河文化带建设作为弘扬地域特色文化的重大载体，着力推动从文化遗产保护为主向文化带建设转变，从单一文物部门为主向党委政府统筹、多部门协同推动转变，从以线性河道设施保护建设为主向实现河与城、河与人的和谐共生方向转变，让历经沧桑的千年运河风采依然。

活态保护，渐成社会文化自觉

吴王夫差广场，扬州城的历史原点：公元前486年挖下第一锹土的古邗沟，在此与宋代的淮扬运河交汇相融；远处，是1956年裁弯取直重新修建的京杭运河。大运河宛如玉带，串联起两岸瘦西湖、天宁寺行宫、个园等数个世界文化遗产点。

“人开河，河惠人，运河与扬州同根同生。十九大报告要求‘加强文物保护利用和文化遗产保护传承’，我们对于文化遗产保护，要时刻保持危机意识，典守珍护，永无止境。”扬州市文史专家顾风说，应注重大运河活态保护、整体保护，把握好点、线、面的关系，处理好河、城、人的关系。作为大运河申遗牵头城市和沿线首家公布实施保护规划的城市，如今扬州已为运河遗产保护划定红线，叫停所有可能对运河遗产产生破坏的项目；多部门同时参与、协调推进，让“活着的运河”和历史遗迹原汁原味地展现魅力。

助力“生态运河”，当地企业开发的绿化混凝土护坡等科技项目广泛应用于运河沿线；专家学者投身大运河遗产资源调查及技术研究，为实施抢救、修缮、保护提供智力支持；上千人的大运河志愿者队伍、各级各类社会组织，分段巡查、宣传讲解……守护大运河，正成为扬州人共同的文化自觉。

用吊桶取井水，洗澡用浴桶，方便用马桶，做饭用煤炉……在江南运河苏州段的平江、山塘历史文化街区，很多原住民仍然住在传统民居里。而一旦在老宅里铺设水管、修建厕所，又可能影响到整体建筑结构、历史风貌。

改善民生，也是运河文化遗产活态保护的一部分。苏州综合整治背街小巷，重点整修沿河建筑立面、修复驳岸河埠、截流污水、改造管网、监控河道环境。在保护古建筑原有砖木结构的基础上，结合新材料提升改造，既保有古建筑的完整性、真实性，又让原住民能融入现代城市生活，展现出人与自然和谐共生的现代化图景。

疏浚畅通水网，保护修复湿地，配备沿河步道、亲水平台、廊架亭台……苏州等运河沿线城市充分利用运河文化和景观资源，形成各具特色的运河公园、生态走廊、文化空间，让大运河真正成为看得见、摸得着、感受得到的文化惠民工程、“共建共享之河”。

传承创新，运河“非遗”更添生机

虽相隔千里，无锡惠山泥人阿福和天津泥人张，在工艺、彩绘、造型上却有诸多相似之处。“运河使文化得以交流与传播。”惠山泥人非遗代表性传承人赵建高说，如今这个“非遗”品牌已成为江苏乃至中国对外交往的文化名片。

今天的大运河，依然流淌着动人文脉。常州运河五号文创街区、扬州486非物质文化遗产聚集区、宿迁水利遗址公园……江苏深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源，让大运河这条灵动的文化长廊串联起沿岸各具特色的城市文化。

创新注入活力，运河文化在发展中得到弘扬。日前，记者漫步在无锡环城古运河两岸沿线，看到昔日繁华昌盛的城市工业遗存走廊，已经嬗变为一条熠熠生辉的文化产业带。当地文史专家杨建民介绍，风光秀美的运河公园曾是当年“米码头”所在地，如今汇集了民乐馆、周怀民藏画馆等文化艺术场馆，成为不折不扣的“文化码头”；修建于茂新面粉厂原址的中国民族工商业博物馆，在机器设备的更迭换代中跳动着时代脉搏；运河之畔江南规模最大的蚕丝仓库，变身为北仓门生活艺术中心，吸引20多家企业和“非遗”大师工作室进驻，形成以文化艺术为带动、互补性强的产业集群，年产值近9000万元。

大运河在宿迁皂河镇拐了个弯，成为沿途繁盛而热闹的一景。龙王庙戏楼上，一曲《状元打更》正在上演，这是源于清代中叶的“拉魂腔”，上世纪初正式定名为柳琴戏。经过历代民间艺人的“口授心传”，柳琴戏成为大运河文化的重要组成部分，也是江苏第一批省级非物质文化遗产项目。近年来，宿迁重新修葺国家文保单位龙王庙行宫，组成宿迁龙王庙行宫柳琴戏剧团；在古装戏基础上增加了时装戏，在传统演绎中添上了新的元素，受到了观众欢迎和好评。

“大运河之水滋养着两岸人们的生活，形成了丰富多样的传统技艺、工艺美术、民俗歌谣、民间文学。”宿迁市委常委、宣传部长赵正兰表示，“党的十九大提出结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采，这鞭策我们以更高的标准传承好运河文化、讲好运河故事。”

黄金水道，生态文旅悄然勃兴

纵贯江苏南北的大运河，形成了生命力旺盛的沿运河经济带。如今，这条黄金水道依然是运输体系的重要一环，常年有13个省市的2万余艘船舶运输航行，日通行船舶5000至10000艘次，运河货运量占江苏综合运输总量的两成。

在繁忙的苏南段，满载的钢材、水泥、油料等大宗货物，成为城市发展的基石；内河航运优势、市场竞争效益，让依河而建的数百家工业企业、数十个经济技术开发区，连缀成产业经济带。

九省通衢的淮安，曾是明清两代的“漕运之都”。如今，淮安市凭借大运河文化带、淮河生态经济带和江淮生态经济区的叠加优势，打造“大运河传统文化习俗+生态旅游”。运河沿岸传统的渔家农屋改造成时尚民宿，人们可以亲手操持土灶，体验民俗风情；上岸的渔民变身农家乐店主，在家里就能赚钱致富；年接待100万人次的清江浦景区，是里运河文化长廊的亮丽起点，运河串联起清江大闸、吴公祠、御码头等文化遗存，绘就一幅“水绿相映、城在园中、水在城中、人在景中”的动人画卷。

江苏省委宣传部副部长徐宁表示，贯彻落实党的十九大精神，江苏以不断满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，保护好、传承好、利用好大运河文化，悄然勃兴的大运河生态文化旅游，便是探索之一。

运河沿线城市发展运河生态文化旅游各具特色：徐州的“大汉雄风、豪情运河”，引来游人如织；“运河第一街”镇江新河街，展现南北文化交融历史；无锡的“蓉湖溯源”“北塘米市”等文化主题景区，注入深厚吴文化内涵……历史、现实、未来交汇交织，文化、生态、富民共融共生。