2017-12-25 张裔炯 统战新语

坚持“一国两制”、推进祖国统一，是以习近平同志为核心的党中央治国理政的重大课题，也是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要方面。党的十八大以来，习近平总书记站在国家发展全局和中华民族伟大复兴的高度，以深邃的战略眼光、卓越的政治智慧、坚毅的历史担当，围绕坚持“一国两制”、推进祖国统一，提出了一系列新理念新思想新战略，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想的“港澳篇”“对台篇”。特别是在党的十九大报告中，习近平总书记又对坚持“一国两制”、推进祖国统一作出了重要论述，提出了明确要求。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持“一国两制”、推进祖国统一的重要思想，坚定战略自信，找准着力重点，最广泛地凝聚人心、汇聚力量，团结广大港澳台同胞共圆中华民族伟大复兴的中国梦。

一

习近平总书记关于坚持“一国两制”、推进祖国统一的重要思想，立足党和国家事业发展新的历史方位，着眼实现和维护国家统一，系统阐述了港澳工作和对台工作一系列全局性、战略性、前瞻性的重大问题，形成了一个系统完备、逻辑严密的科学理论体系。这些重要思想，与我们党经过长期探索实践形成的保持香港澳门长期繁荣稳定、推动两岸关系和平发展等重要思想，既一脉相承，又与时俱进，充分体现了我们党对坚持“一国两制”、推进祖国统一规律性认识的进一步深化，极大丰富和发展了我们党关于实现和维护国家统一的理论方针政策，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

近年来，港澳台形势发生了一些变化，推进“一国两制”在港澳的实践、推动两岸关系和平发展，出现了一系列新情况新问题。习近平总书记高瞻远瞩，观大势，谋全局，精辟论述了港澳工作、对台工作与中华民族伟大复兴的内在联系，深刻阐释了新时代港澳工作、对台工作的指导思想、宗旨目标、原则立场、基本方针、方向路径、前进动力和主要举措，为做好新形势下港澳工作、对台工作提供了根本遵循。特别是习近平总书记着眼推动“一国两制”沿着正确方向前进，提出“三个有机结合”“四个始终”等重要思想，确保全面准确理解和贯彻“一国两制”方针；深刻洞悉台湾局势重大变化，强调要牢牢把握两岸关系发展的大方向，坚持体现一个中国原则的“九二共识”，坚决反对任何形式的“台独”分裂行径。这些都具有重要的现实针对性和长远的指导意义，为我们把舵引航，给我们信心力量。

在习近平总书记关于坚持“一国两制”、推进祖国统一重要思想指引下，过去5年港澳工作、对台工作取得了新的历史性成就。全面准确贯彻“一国两制”方针，牢牢掌握宪法和基本法赋予的中央对香港、澳门全面管治权，深化内地和港澳地区交流合作，保持香港、澳门繁荣稳定。坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展，加强两岸经济文化交流合作，实现两岸领导人历史性会晤，妥善应对台湾局势变化，坚决反对和遏制“台独”分裂势力，有力地维护了台海和平稳定。这些成就的取得，根本在于有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，在于习近平总书记关于坚持“一国两制”、推进祖国统一重要思想的科学指引。

二

习近平总书记关于坚持“一国两制”、推进祖国统一的重要思想，内涵丰富、博大精深，需要深入学习、用心领会、把握实质、融会贯通。

坚定制度自信，引领正确方向。道路和方向从来都是事关事业兴衰成败的根本性问题。习近平总书记强调，“一国两制”是解决历史遗留的香港、澳门问题的最佳方案，也是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度。必须确保“一国两制”方针不会变、不动摇，确保“一国两制”实践不变形、不走样。强调“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，两岸关系和平发展是通向和平统一的正确道路，我们将毫不动摇坚持两岸关系和平发展的正确道路。这些重要论述，充分彰显了推进“一国两制”实践和祖国统一进程的自信、包容、智慧和定力，为开展港澳工作、对台工作指明了前进方向，也为国际社会解决类似历史遗留问题、为世界和平发展事业贡献了中国智慧、提供了中国方案。

坚守原则底线，维护国家主权。习近平总书记指出，“一国两制”的提出首先是为了实现和维护国家统一，香港回归后，我们更要坚定维护国家主权、安全、发展利益，在具体实践中，必须牢固树立“一国”意识，坚守“一国”原则，正确处理特别行政区和中央的关系，任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。强调必须坚持一个中国原则，坚持“九二共识”，坚决维护国家主权和领土完整，绝不容忍国家分裂的历史悲剧重演，绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去。这些重要论述，振聋发聩，掷地有声，充分展现了捍卫国家核心利益的坚定决心和坚强意志，为开展港澳工作、对台工作立规明矩、标定底线。

推进交流合作，增进同胞福祉。习近平总书记始终心系港澳台同胞，敏锐把握港澳台形势变化和民众期待，强调坚持“一国两制”方针，深入推进“一国两制”实践，符合香港居民利益，符合香港繁荣稳定实际需要。强调要支持香港、澳门融入国家发展大局，以粤港澳大湾区建设、粤港澳合作、泛珠三角区域合作等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作，制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。强调推动两岸关系和平发展，着眼点和落脚点是要增进同胞的亲情和福祉，让两岸同胞过上更加美好的生活，要秉持“两岸一家亲”理念，率先同台湾同胞分享大陆发展的机遇，扩大深化两岸经济合作和文化往来，努力扩大两岸民众的受益面和获得感，逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇。这些重要论述，充分体现了一以贯之推进交流合作的诚意善意，明确了促进同胞关系和谐的现实路径，为开展港澳工作、对台工作提供了实践遵循。

增进共同认知，促进民心相通。只有凝聚共识，才能实现心灵融通、情感共鸣。习近平总书记强调，要增强香港、澳门同胞的国家意识和爱国精神，让香港、澳门同胞同祖国人民共担民族复兴的历史责任、共享祖国繁荣富强的伟大荣光。强调我们理解台湾同胞因特殊历史遭遇和不同社会环境而形成的心态，两岸同胞要尊重彼此对社会制度的选择，愿意用真诚、善意、亲情拉近两岸同胞的心理距离，增强对命运共同体的认知，实现心灵契合。这些重要论述，深刻揭示了坚持“一国两制”、推进祖国统一必须注重解决认同层面的深层次问题，指明了港澳工作、对台工作的着力重点。

把握发展趋势，实现民族复兴。习近平总书记始终从实现中华民族伟大复兴的中国梦的高度，谋划“一国两制”实践和祖国统一进程。习近平总书记强调，祖国日益繁荣昌盛，不仅是香港抵御风浪、战胜挑战的底气所在，也是香港探索发展新路向、寻找发展新动力、开拓发展新空间的机遇所在。强调决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆发展进步，国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。强调实现中华民族伟大复兴，是全体中国人共同的梦想，坚信只要包括港澳台同胞在内的全体中华儿女顺应历史大势、共担民族大义，把民族命运牢牢掌握在自己手中，就一定能够共创中华民族伟大复兴的美好未来。这些重要论述，极大拓展了坚持“一国两制”、推进祖国统一的视野和格局，为开展港澳工作、对台工作提出了新要求、描绘了新蓝图。

三

人心向背、力量对比是决定党和人民事业成败的关键。在坚持“一国两制”、推进祖国统一的实践中，统一战线要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大关于港澳工作、对台工作的重大决策部署，扎实做好凝聚人心、汇聚力量的工作，团结广大港澳台同胞共同致力于中华民族的伟大复兴。

着力增进国家认同和民族认同。因应港澳台同胞的特殊心态和需求，立足改革发展成就，依托中华文化、血脉渊源等纽带，全方位、深层次开展面向港澳台社会各界的交流交往，积极组织“文化之旅”“寻根之旅”“红色之旅”等体验式参访，加强中央港澳工作、对台工作方针政策的宣传，加强中国历史和现实国情的宣介，引导港澳台同胞加深对中华民族命运共同体的认知，增进对中国发展道路和制度模式的理解，进一步树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断凝聚携手同圆中国梦的最大共识。

着力实现最广泛的团结。密切与港澳工商界、基层民众的联系，扩大与法律、教育、传媒等专业人士的往来，努力促进港澳社会的包容共济，推动爱国爱港爱澳力量发展壮大，为坚持以爱国者为主体的“港人治港”“澳人治澳”提供助力。拓展同台湾同胞特别是基层民众的联系，加强与坚定反对“台独”、拥护祖国统一的台湾社团及人士的交流，进一步厚植岛内支持两岸关系和平发展的社会基础。

着力加强青年一代的教育培养。习近平总书记指出，中国梦是历史的、现实的，也是未来的；是我们这一代的，更是青年一代的。港澳台青年也是我们实现中国梦的重要力量。要着眼坚持“一国两制”、推进祖国统一，加强港澳台青年的教育引导，为他们成长成才铺设台阶、创造条件，支持港澳青年来内地、台湾青年来大陆学习、创业、就业、生活，推动青年人交往交流、交心交融，为海内外中华儿女共同致力于中华民族伟大复兴注入源源不断的力量。