2017-12-21 杨艺 重庆日报网

12月20日，装满货物的重庆东盟公路班车从重庆南彭公路保税物流中心驶出。记者 谢智强 摄

12月20日中午，经由中欧班列（重庆）运抵重庆南彭公路保税物流中心的33箱货品，经分拣、换箱及仓储等作业后，装上重庆东盟公路班车，分批次前往越南同奈省。此趟班车的发车，标志着重庆东盟公路班车与中欧班列（重庆）无缝联结实现常态化。

重庆日报记者获悉，此批货物均为德国产生活用品原材料，12月3日搭乘中欧班列（重庆）从德国杜伊斯堡发出，经过16天的铁路运输到达重庆南彭B保。在南彭B保经过分拣、换箱及仓储等作业之后将分批发往越南同奈省，预计5天左右抵达。

“过去，德国往返越南的货主要走水运，大概需要40-50天的运程。而通过中欧班列（重庆）、重庆东盟公路班车联运，仅需20天左右。”重庆东盟国际物流园相关负责人介绍。

据悉，中欧班列（重庆）是我市面向欧洲的主要贸易通道，重庆东盟班车则是我市面向东南亚的主要贸易通道，今年9月底，双方开始试行公铁联运。经过两次试运行，目前双方已实现无缝联结的常态化，今后，欧洲往返东南亚的货物可在南彭B保直接转运，从而形成了一条横跨欧亚大陆的多式联运国际贸易新通道。

数据显示，重庆东盟公路班车自2016年4月28日运营以来，共计发车137车次，总货值约1.4亿元，货源主要来自重庆、四川、山西、陕西、甘肃等省市，以及德国、越南、泰国等国家，运送货物主要为建材、玻璃纤维、汽摩配件、服装等。

而随着重庆东盟公路班车与中欧班列（重庆）实现联结常态化，预计2018年重庆东盟公路班车将实现发车1200-1500车次，更多的欧洲和东盟货物将来到南彭B保进行集散。