2017-12-25 中国西藏旅游网

哲蚌寺位于拉萨西郊根培乌孜山下，建于公元1416年，黄教六大寺庙中规模最大的一座，藏传佛教格鲁派寺院。1962年哲蚌寺列为西藏自治区重点文物保护单位，1982年列为全国重点文物保护单位。一年一度的拉萨雪顿节晒大佛在哲蚌寺举行。

寺院占地面积约25万平方米，规模宏大。寺内原有七大札仓（经学院），后合并为洛色林、果莽、德扬、阿巴四大札仓，西藏众多的名僧大都曾在此学经，最盛时有僧众近万人，是喇嘛教最大的寺院。现在寺内的主要建筑有措钦大殿、洛色林札仓、葛丹颇章、甲央拉康等，大都是明清两代陆续修建的。寺院的主要建筑大经堂雄伟壮观，有183根立柱，柱上的雕刻十分精美，还有精美的织绣经幢、挂幢、唐卡（卷轴画）以及佛像、壁画等加以修饰，同时可以容纳八千人诵经。寺内还保存有大量藏族的古代文献和经籍。

哲蚌寺是藏传佛教格鲁派六大寺庙之一，也是全世界最大的寺庙，解放前这里的僧侣数目多达10000人。位于拉萨市西郊10千米处的根培乌山上，海拔3800米，沿山势逐层而建，占地面积约20万平方米，寺内有7个札仓（僧院）。该寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟绛央曲杰扎西班丹在大贵族朗嘎桑的资助下，于明代永乐十四年（1416年）动工兴建的，名为“白登哲蚌寺”，后简称“哲蚌寺”。在藏语里“白登”意为祥瑞庄严，“哲蚌”意为堆积大米。哲蚌寺建成后，很快发展为格鲁派寺院中实力最雄厚的寺院。1464年，哲蚌寺建立僧院，传授佛教经典。哲蚌寺内喇嘛大都很友善，若能邀得他们陪同游寺，肯定会有很多的收获。

由大门看去，建于后面的供殿轮廓逐步升高，殿宇相接，群楼耸峙，规模宏大。

哲蚌寺的建筑很多，出名的除了“甘丹颇章”、“措钦大殿”，就是四大“札仓”和所属康村等。

寺院的四周没有草木，都是砂石荒山，寺内却有几处树木繁盛的院场。这便是哲蚌寺的辩经场。每个札仓（即僧院）都有两个这样的辩经场。辩经场一般设于札仓附近，主位有一级一级的辩经台，辩经的时候喇嘛依次就坐，原则上全寺喇嘛都可辩经，但实际上能够凭着足够佛学知识而登上辩经台的，只有少数能够逐级在札仓和全院性的大辩论中获胜，最终取得最高荣誉“格西”学位的喇嘛。

哲蚌寺东南500米处的半山腰上有一座小寺，叫乃穷寺，为历代达赖喇嘛护法神“乃穷神"所在地。另外，乃穷寺大殿及四廊的壁画色彩浓重辉煌，和其他寺庙不同，颇值得一看。

哲蚌在民主改革前占有溪卡185年、土地5万1千亩、牧场3百个、牛4万头、农奴2千人，每年收取地租粮280万公斤、酥油13.3万公斤。在国内外的属寺共有3305座，共中区内640座、区外省市1647座、国外1018座。1959年民主改革后，彻底废除了寺庙的封建特权和压迫剥削制度，还寺庙为广大僧俗信众进行宗教活动的场所。

哲蚌寺现在是拉萨重要的旅游景点。哲蚌寺门票50元。