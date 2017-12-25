2017-12-25 中国西藏新闻网

藏民族基本上是一个全民信教的民族，宗教在藏族群众中有着深广的影响。1959年以前，西藏有大小寺院2000余座，僧尼达11万余人之多，约占西藏总人口的十分之一。因此，西藏的历史传统、民族文化、社会生活无不深深刻有宗教的烙印。从公元8世纪中叶，山南桑耶寺首创“妙法学校”始，嗣后1000余年间，随着佛教在西藏统治地位的确立，各寺庙为教化佛门弟子，弘扬佛法，积极扩建寺内识字读经教育，逐步形成了以寺庙为依托的寺院教育体系。封建农奴主以 寺院为据点，不但控制了西藏政治、经济大权，而且通过寺院教育几乎占据了文化艺术 、医药卫生、天文历算等诸方面的一切成就。藏传佛教成为藏族社会唯一的正统思想。“舍寺院外无学校，舍佛教外无教育，舍喇嘛外无教师”，就是这种 现象的写照。

寺院以僧侣为教育对象，以佛教经典为基本内容，同时也学习一些藏文书法、文学艺术、哲学、逻辑、历算、藏医药学方面的知识。那时，藏族劳动人民子弟要想学一点文化知识，首先必须入寺为僧。但也不是所有的僧人最终都能成为知识分子。多数僧侣在粗知一点文墨、书法之后，只能转为寺院打杂，终生过着清教徒生活。所以西藏的僧侣80%属文盲。只有少数经济基础雄厚、有权有势的僧人才能长期接受教育，而后进入寺院管理阶层或通过考试答辩取得宗教学位，可被任命为高级官员，进入统治阶层。

寺院教育和其他世俗教育一样，也是一种 培养人的活动。它在西藏教育史上一直被视为正统的教育形式。它在藏族社会漫长的历史过程中，培养了一些人才，创造、汇集了卷帙浩瀚的历史典籍，并在建筑、雕塑、绘画、天文历算、医药卫生等方面成果辉煌。著名的大寺院本身即是一座座艺术宝库，它对研究、继承和发扬藏民族传统文化具有十分珍贵的价值。《大藏经》就是藏传佛教最有代表性的典籍，被誉为“世界文化宝库中的一颗明珠”。

但是，也不可否认，以培养封建农奴主阶级继承人为宗旨的寺院文化，以宗教的“转世轮回”说教，鼓吹进入“天国”“极乐世界”，以安抚苦难深重的灵魂，追求来世的解脱而忽视现实的人生，迟滞了藏族社会的前进和藏区科学技术的发展，以致大大地拉开了藏民族同一切先进民族的距离。

稿源：中国西藏信息中心

责编：巴桑旺姆