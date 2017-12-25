2017-12-25 中国西藏新闻网

小邦时代，蕃域建筑也表现出异彩纷呈的区域特征和地方特色，形成了蕃域北部游牧区以帐篷建筑为主、蕃域西北地区延续着以穴居半穴居建筑为主、蕃域中部和西部农业区以土夯石砌建筑为主、蕃域东部峡谷森林区以木构棚舍和碉房建筑为主的民居建筑格局。同时，新兴的王室宫堡建筑，独领风骚，雄踞各地，原始苯教寺院建筑也初具雏形。

第一代赞普王聂赤赞普修筑的第一座宫堡式王宫雍布拉康。

早期的宫堡建筑

据苯教史记载，小邦时期的古象雄部曾统一帕米尔和冈底斯山一带号称18国的众多古部落。统一后的象雄第一代王叫赤维色吉希日坚，首府设在“阿里穹龙银城”，即今之阿里札达县境内的琼隆。现残留在藏北文部当惹雍措湖畔叫穷宗地方的象雄国王宫遗址，应是古象雄时期最早的宫堡建筑之一。

穷宗古遗址面临圣湖，背靠依达果山峦雪峰，占地1平方公里，似扼险而踞的大石堡山寨。山下还有个巨大的石洞，相传为古象雄国的兵营。

另外，古象雄的苯教传播区已有不少宫堡式建筑，称“古卡”或“宗卡”。最显赫的有：琼隆城堡、布申达拉堡、米祥齐哇堡、玛旁博莫堡等。

雅隆悉朴野部于公元前9世纪初始建的雍布拉康，是蕃域建筑步入成型期的首批王宫建筑。这一时期，生产力的发展，为建立宫堡建筑提供了足够的物资和技术条件，雍布拉康建筑吸收了古象雄文明和苏毗文明的宫堡建筑特色，修建在西藏山南乃东县雅隆河谷东岸觉母扎西次日的山顶上，是雅隆悉朴野王系第一代赞普王聂赤赞普修筑的第一座宫堡式王宫。从此至囊日伦赞王止，三十代王统世袭，陆续建造了类似的宫堡型王宫建筑。

小邦时期苏毗部落的首领白格赞普曾在江孜建立都城，在宗山筑起第一座白格王宫，沿山脊峭崖筑起高大的环形城墙、修建了雄伟的宫门，都是以石块高筑半山，既可守城，又可御敌，展现了这一时期蕃域宫堡建筑艺术典型的民族风格特色。此后，各地藏式房屋虽各具特色，但从根本上说，无不是这种基本模式的异化或变体。

穷宗古遗址旁的当惹雍措。

苯教寺院建筑之一 ——萨康

小邦形成初期，在象雄地域的苯教中，出现了最具建筑意义的萨康寺院形式。萨康的造型明显呈现出对圆形的审美追求，这种圆形建筑物，与更早期的祭坛造型、大石、独石、石圈形制，具有一脉相承的沿革。浑圆、质朴的萨康是苯教早期寺院建筑艺术的雏形，决定了小邦后期苯教寺院建筑艺术的基本造型形态和审美寄托。

聂赤赞普王在位时，曾大力提倡和引进苯教，在雅隆修建了第一座苯教寺院——索喀尔雍仲拉孜寺，是小邦王统时期基本成型的寺院建筑。

公元2世纪前，雅隆悉朴野王系第九代赞普王布德贡甲时代，苯教就已在蕃域东部嘉绒地区传播开来，于公元前建金川雍仲拉顶寺，是苯教后弘期多康地区、乃至全藏的苯教中心道场。该寺规模宏大，占地100多亩，鼎盛时期有3000多位来自全藏各地的苯教徒云集。在2世纪初，修建了若尔盖苟象寺，在4世纪初，修建了阿西象藏寺。显然，这些最富有神圣意义的苯教寺院，都与古老的圆形祭坛似的萨康建筑造型有着形式上和审美意趣上的主动承袭。

阿里普兰贡不日石窟修行洞。

苯教寺院建筑之二 ——扎康

扎康是指利用天然石窟及人工，在石崖上开凿而成的简陋的集修行、居住为一体的宗教建筑。藏北穷宗附近的当惹雍措是苯教最看重的神湖，湖边今存建于悬崖山洞中的寺庙——玉本寺，相传为苯教最古老的“扎康”寺庙建筑之一。玉本寺坐落于那由文部湖边的一座溶洞里，据传溶洞上可见天，下可通湖底，洞口有块悬石，里面豁然开朗。再往上，还有个洞，岩壁上画着雍仲等各种图腾符号，洞内布满像海石花一样的类似海底沉积物。公元前1000多年，蕃域许多苯教大师，就居住在这种石窟寺院中修炼。这种寺院建筑形制，是后期遍布藏文化圈石窟寺院的雏形。（综合）