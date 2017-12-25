2017-12-25 许万虎 刘洪明 新华社

藏族姑娘次珍前几天花费近两万元，在拉萨八廓街购得一幅《白度母》唐卡，准备供奉在自家新房的佛堂里。这是她购买的第七幅唐卡。

唐卡是用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画，是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，距今已有1000多年历史，传统的唐卡绘画多以宗教题材为内容。

在旧西藏，唐卡主要供奉于寺庙和贵族家中，广大藏传佛教信众很难分享。如今，在西藏城镇居民的商品房、农牧民的安居房甚至在草原牧民的帐篷里，随处可觅唐卡的身影。供奉唐卡，成为大多数藏族百姓现代宗教生活中的重要部分。

唐卡是可移动的“随身佛”，一幅唐卡就是一座穿越时空的佛殿。“我的很多朋友和同事家里都供奉唐卡。”次珍说，“我们祈求白度母为众生消灾解难，赐给众生吉祥平安。”

次珍的奶奶桑姆每天出门转经前的第一件事，便是来到二楼佛堂，膜拜唐卡上的佛菩萨。作为农奴后代的她说，小时候只在寺庙里见过唐卡，现在唐卡商店四处可见。

正如桑姆所说，如今在拉萨八廓街纵横交错的小巷里，出售唐卡的佛教用品商店比肩而立，店内勉唐、钦孜、嘎玛嘎赤等不同派别的唐卡不一而足，前来选购唐卡的信教群众及国内外游客更是络绎不绝。

八廓街“藏韵唐卡”店的老板达杰说，他家店里出售的唐卡都是从民间唐卡画师那里收购来的，价格从两千元到数万元不等。“平常过来挑选唐卡的顾客大多是当地老百姓，一到旅游旺季，许多外地游客会专门过来购买。”

据记者了解，自唐卡被列入国家级非物质文化遗产名录后，唐卡逐渐成为国内外收藏市场上的新贵。

“钦孜派唐卡中的人物更有立体感，很有特色。”西藏钦孜派唐卡绘画传承人次仁罗布说，他的作品除了出售，有时还会送给朋友，“更多信教群众通过唐卡实现对佛菩萨的供养，这也是一种功德。”

此外，记者注意到，自2012年“西藏百幅新唐卡工程”启动以来，西藏唐卡绘画正在题材创新中实现突破。除藏传佛教题材外，《快乐甜茶馆》和《文成公主京藏戏》等反映社会生活变迁、传统民俗文化内容的唐卡正得到藏族群众的认可和喜爱。

“从前唐卡主要展现宗教文化，现在藏民族的文化遗产和历史事件也被搬上了唐卡，与我们老百姓的距离越来越近了。”63岁的拉萨市民普布次仁说。（作者：许万虎 刘洪明）