2017-12-25 张群 和丽光 王文涛 中国青年网

医疗队为僧侣测量血压。武警云南总队供图

“你们对人民群众这么好，就像是‘活菩萨’!”近日，武警云南总队医疗队和武警迪庆支队医务人员来到香格里拉噶丹·松赞林寺义务巡诊，宣讲党的十九大精神，寺院民主管理委员会主任丹春抑制不住内心的激动，逐一为医疗队员敬献哈达，表达心中的感激之情。

噶丹·松赞林寺是云南省规模最大的藏传佛教寺院，在整个藏区有着举足轻重的地位，被誉为“小布达拉宫”。

“‘活菩萨’来啦，我就有救了!”僧侣鲁茸克主患有双肾多发性结石多年，在当地医院的治疗下，病情虽然略有好转，但每次复发，腹部绞痛的折磨依旧让他坐卧不宁。

内科主治医师徐焱鹂为鲁茸克主仔细检查了身体，还送了他一大袋药品。他接过药品，激动地连声说着：“谢谢共产党，谢谢武警官兵。”

“我们的军队是人民军队，我们的国防是全民国防。我们要加强全民国防教育，巩固军政军民团结，为实现中国梦强军梦凝聚强大力量!”习近平总书记在十九大报告中指出，形成军民融合深度发展格局。十余载春去秋来，访贫问苦的脚步不停歇，武警云南总队、总队医院和武警迪庆支队以实际行动为促进军民融合不断努力着。

丹春说，十多年前的迪庆州医疗技术水平十分落后，卫生防病资源匮乏，群众预防疾病的观念比较滞后，高原突发性疾病发病率较高。自2008年开始，武警云南总队、总队医院和武警迪庆支队每年派出医疗队为僧侣和群众义诊，为确保僧侣和群众的身心健康付出了巨大努力，做出了突出贡献。

巡诊间隙，武警官兵们在东旺康参的僧舍里组织党的十九大精神宣讲会，听闻消息的其他僧侣纷纷赶了过来，他们有的看报纸，有的看《十九大精神宣传册》，还有的聆听官兵对十九大报告的解读，或看或听，聚精会神。

服务足迹见证爱民情深。多年来，医疗队专程为偏远藏族村寨、牧区和寺院举办高原疾病防治知识讲座10多期，派出医疗队30余批次，累计行程10万多公里，接诊患者数万人次，赠送药品100余万元，成为雪域高原最靓丽的风景。

为藏族群众诊疗病情。武警云南总队供图

为藏族群众检查眼疾。武警云南总队供图

在噶丹·松赞林寺，医务人员还为外国游客测量血压。武警云南总队供图

（作者：张群 和丽光 王文涛）