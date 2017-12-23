2017-12-23 耿丹丹 李政强 中国新闻网

视频：实拍新疆苏巴什佛寺遗址：苍凉中诉说辉煌来源：中国新闻网

中新社新疆库车12月12日电 题：探访世界文化遗产苏巴什佛寺遗址：古龟兹上的文化印记

作者 耿丹丹 李政强

从新疆阿克苏地区库车县城驱车约20公里，就到了位于库车县境内群山环抱的大型佛寺遗址——苏巴什佛寺遗址。“‘苏巴什’是维吾尔语，意为‘水的源头’，这里曾经是古龟兹盛极一时的佛教文化中心。”当地工作人员介绍说。

眼前，留存的遗址在群山中矗立，带着些许神秘感，静默地横亘在古丝绸之路上。

苏巴什佛寺遗址于魏晋南北朝到唐朝时期持续沿用，是西域地区保留至今规模最大、保存最完整、历史最悠久的佛教建筑群遗址。整个遗址被一条库车河分为东寺和西寺两片佛寺遗址群，分布面积约20公顷，由佛塔、庙宇、洞窟、殿堂、僧房等建筑组成。

1996年，苏巴什佛寺遗址被中国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。2014年6月，遗址被列入“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”世界文化遗产名录。今年12月初，苏巴什佛寺遗址被中国国家文物局公布为国家考古遗址公园，这也是新疆唯一被列入第三批国家考古遗址公园立项名单的项目。

库车县文物保护管理局办公室主任尹秋玲告诉记者，遗址的抢险加固工程一直在进行，如今遗址成功申报国家考古遗址公园，也将对当地民众走进遗址、了解遗址和保护遗址起到积极作用。

据介绍，在苏巴什佛寺遗址中发现了丝绸和毛织品残片、东汉至唐的中原铜钱、龟兹等地方政权钱币、波斯银币、琉璃器物以及汉文、龟兹文等多种文字的题记和文书，也印证了丝绸之路古龟兹地区的文化与商贸交流。

在对外开放参观的西寺，记者见到一座保存最完整的佛塔，塔身为方形，由土坯垒砌而成，塔基东西宽20米，南北长40米，塔基一侧还有一处斜坡走道。尹秋玲说，“佛塔的形制和结构受犍陀罗佛教艺术影响，这样的佛塔在新疆比较少见。”

据介绍，1978年，西寺中部佛塔的塔基底还发掘出一具龟兹美女骨架、婴儿骨殖及其他随葬品。尹秋玲透露，佛塔一般埋葬的都是非常重要的人物，这位女性可能是当时的皇家成员，有功于当时的佛寺，才被埋藏于此。

看管遗址10年有余的工作人员张晓亮说，虽然遗址的保护和管理工作不断加强，但他还是有些许担忧，“由于遗址是土质建筑，风化在所难免，外加这几年雨水较多，对文物有一定的影响。”

如今，这里除了考古人员，更多的是来自世界各地的游客。张晓亮说：“夏季是游客最多的时候，而且外国游客非常多。”(完)