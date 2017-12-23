2017-12-23 中国新闻网

中新社北京12月20日电 内比都消息：中国藏文化交流团当地时间19日来到缅甸民族事务部、宗教事务和文化部，双方就民族事务与宗教、文化事务展开交流。

中国藏文化交流团向缅甸民族事务部官员介绍了中国的民族政策。中国藏学研究中心历史研究所所长张云介绍说，中国民族平等、团结、互助，共同发展。西藏自治区的发展得到全国的支援，尤其在改革开放后，支援力度明显加大。

缅甸民族事务部部长乃德伦向交流团介绍了该部门的情况以及缅甸新政府在保护各民族权益方面的政策。他说，这个新成立的部门将促进各民族交流、和平共存与团结，进而推动国家发展，并保护少数民族权利，保护各民族的语言、文字、音乐和传统文化。

中国藏文化交流团向缅甸宗教事务和文化部官员介绍了西藏的宗教与文化，以及中国在保护文化遗产方面所采取的做法。

张云介绍说，在中国，宗教信仰自由，信仰藏传佛教同样得到法律保护。藏区很多寺庙年代久远，这些寺庙本身就是文物，寺庙内珍藏着文献，这样的单位会得到国家专项拨款维护。在藏区都设有佛学院，培养佛学人才。在藏区，高校开设藏语专业。他希望文化交流能够促进两国人民对彼此的了解。

缅甸宗教事务和文化部部长吴昂哥说，缅中胞波情谊深厚，“一带一路”对缅甸经济发展具有重要意义，希望缅甸和中国西藏在宗教、文化方面的交流更加频繁。吴昂哥还介绍了缅甸在保护文化遗产方面的做法，并对中国帮助缅甸保护、修复文物古迹表示感谢。

中国藏文化交流团17日抵达仰光，并在仰光举办中国藏文化图片展，18日走访缅甸高僧委员会、缅甸南传佛教国际大学。(完)