2017-12-23 中国新闻出版广电报

甘肃地处西北，与国内其他大型出版集团做畅销书、谋大市场的思路相比，投资能力相对较弱的甘肃省内出版社明显处于边缘地位。但不容否认，祖国西部拥有得天独厚的民族文化资源，这是我们赖以生存的一座文化宝矿，做民族出版文章，铸特色经典品牌，以“专精特新”立身，以“审慎精研”行世，方为甘肃出版的题中应有之义。本文以历经多年艰辛运作近期付梓出版的《藏传佛教高僧弘法手迹珍典》（第1辑）为例，剖析民族地区出版社提升自身品牌价值和社会影响力的重要路径。

《藏传佛教高僧弘法手迹珍典》（第1辑）是“十二五”国家重点出版规划项目、国家出版基金项目，是甘肃文化出版社以保护和抢救民族传统文化为抓手，打造特色品牌、积累长期效应的一项重点出版工程。在承担国家出版项目期间，积极践行“以严求精、以变求新”的出版作风，坚守甘肃文化出版社的出版特点、特色，从中积累了一整套完整的、行之有效的项目管理经验，并将其贯穿于整个项目实施流程中。

坚守特色

力求创新

甘肃文化出版社以民族文化出版为重点方向，以“开掘民族文化蕴涵、凸显特色出版张力、打造传世精品”为基本定位，以“项目化、板块化、规模化、特色化”为基本出版战略，先后出版了一系列学术价值高、社会反响强的精品图书，形成了自成体系、特色独具的出版品牌。

为了完成好《藏传佛教高僧弘法手迹珍典》（第1辑）的出版任务，甘肃文化出版社力求学术上严肃、管理上严密、编辑上严格，从设计好项目管理总体框架体系入手，在项目执行过程中力求突破、有所创新、彰显特色。

首先，找准选题定位，做到有的放矢。出版事业是多元化、具体化的工作，我们要做传世精品，就要在国家出版基金的大框架下，在坚守甘肃文化出版社一贯出版理念的基础上，尝试多元化出版方式。

其次，从制度设计入手，提升项目管理工作科学化、系统化水平。制定项目管理制度，科学制定工作流程、工作标准、工作责任，尤其是制定了详备的“三审三校”制度和财务管理制度，合理安排了项目进度和成本预算，专项资金已纳入会计核算体系统一管理，单独立项核算，确保预算科学、审批严谨，实现资金使用效能最大化。

再次，全程监督、全面考评，确保监管质量。甘肃文化出版社认真开展项目监督工作，全程严格管理监督，全程跟踪指导服务，保证充分发挥项目管理的功能作用。在项目实施过程中，针对项目的流程、节点、标准和责任，及时发现问题，深入分析问题的根源，寻找解决的方法与途径。同时加强检查考核，明确检查考核内容、标准、方法、责任和评分办法，注重项目执行的质量和效果，鼓励创新和突破，并把检查考核结果作为员工年度业绩考核的重要内容之一。

挖掘优势

弥补短板

甘肃文化出版社扬长避短，充分利用现有优势，依靠并充分发挥各专家学者的学术指导和内容把关作用。联手兰州大学西北少数民族研究中心教授、博士生导师洲塔，西藏百慈藏文古籍研究室主任、编审嘎玛德来，深入藏区，地毯式搜集和整理藏传佛教高僧弘法手迹。同时，特聘多位国内知名专家学者，就项目具体实施方案反复论证、研讨，最终形成一致意见。项目成员事必躬亲，不敢有丝毫懈怠，力求全面真实地呈现这些珍稀文献。

全社一盘棋，力保项目顺利开展。结合《藏传佛教高僧弘法手迹珍典》（第1辑）项目规模大、涉及面广、时间跨度长、实操难度高的特殊境况，甘肃文化出版社各相关业务部门通力合作，探索出一套切实可行的制度和办法。同时，倾力打造一支专业素质过硬、执行力强的项目管理团队，成立了以社领导为组长、以专家学者为核心、以拥有相关专业背景和学历的编辑为骨干的项目管理小组，并分工明确，责任到人，确保各项工作有序进行。在稿件审读方面，突破传统的“三审制”，编校工作多达“六审”；在装帧设计方面，特聘国内名家担纲，图书设计既凸显藏传佛教特色，又体现高雅精致、朴实厚重的文献风格。通过各层级的人员参与，充分凸显团队辐射效应。

所有这些工作的指向和归结，都是为了《藏传佛教高僧弘法手迹珍典》（第1辑）在学术性上经得起推敲，在历史性上经得起岁月涤荡，在图书质量上经得起读者挑剔。尽管如此，实际工作的复杂性和难度仍远超意料。但参加审稿的专家们一丝不苟、精益求精，在收集资料、调研论证、稿件审稿的过程中，编辑们付出了艰苦的努力。

借助平台

提升影响

借助国家出版基金项目资助平台，出版具有文化传承与积淀价值的精品图书，如蛹化蝶，是有效提升自身品牌价值和社会影响力的重要路径。

近几年来，甘肃文化出版社承担的《藏族民间口传文化汇典》第1辑60册、第2辑70册，《藏传佛教高僧弘法手迹珍典》第1辑40册、第2辑40册、第3辑35册均获得了国家出版基金资助。这些古朴厚重的民族类图书，成为甘肃文化出版社最具学术价值和传承价值的拳头产品，也使得甘肃文化出版社的民族出版品牌由弱渐强，逐渐为学术界和出版界所知、所肯定。

通过实施国家出版基金项目，甘肃文化出版社“系列化、板块化、精品化、规模化”的“四化”模式广受瞩目、深入人心，不仅得到政策支持和经费支持，更收获了出版实力的大幅提升、出版品牌的巨大效应、出版形象的今非昔比，以及经济效益的稳中有增。

（作者单位：甘肃文化出版社）