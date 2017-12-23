2017-12-23 魏爽 青海日报

立冬时节，青海高原天高云淡，落叶缤纷，虽然室外天气寒冷，但黄南藏族自治州的藏传佛教寺院内却凝聚着一股股暖流，一场接一场的宣讲党的十九大精神进寺院活动正如火如荼地开展……

11月8日，在同仁县年都乎乡尕沙日寺，驻寺干部夏吾李本和僧人围坐在一起，紧紧围绕党的十九大报告中13个方面内容，用藏语以通俗易懂、贴近僧尼的语言，重点从党的十九大鲜明主题、习近平新时代中国特色社会主义思想内涵、五年来党和国家事业发生的历史性变革、以党的十九大精神为指引积极引导宗教与社会主义社会相适应等方面作了系统、深入的宣讲。

“十九大报告指出，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。这是党和国家对宗教界进一步发挥积极作用提出的具体工作要求和恳切希望。”夏吾李本说，这五年我们省内的发展变化大家有目共睹，省佛学院的异地重建也是得益于这五年的发展，也可以说是这五年藏区发展的一个缩影，是党的宗教工作基本方针落地生根的具体体现。

谈起党和政府的一系列惠寺利僧的政策和举措时，尕沙日寺庙民管会主任次威抑制不住内心的喜悦与感激，“党的政策真是好，现在不仅有医疗保险还有养老保险，还会有医生上门为我们免费体检，我们打心眼里感谢党和政府。十九大报告关于宗教工作的重要论述，是习近平总书记关于宗教工作重要论述的高度凝炼和点睛之笔。我们要以实际行动来维护祖国统一、加强民族团结、继续确保青海社会的和谐稳定。”

在实施惠寺利僧的“六大工程”中，全省三年来累计下达资金近14亿元，实施各类项目6492个，使397座寺庙通水、183座寺庙通电、139座寺庙通路，维修寺庙危旧殿堂179个。养老保险参保人数35031人，参保率达到96.8%；医疗保险参保人数45428人，定员僧尼参保率达到100%，寺院基础设施和公共服务水平明显提高，寺庙和僧尼共享着改革发展成果。

人生需要信仰驱动，社会需要共识引领，国家需要价值导航。从三江源头到柴达木盆地，从青海湖畔到草原牧场……一场场带着温度、连接地气的十九大精神进寺院宣讲活动在青海大地上遍地开花，十九大精神在我省广大僧侣中引起强烈反响。

近日，在省委常委、统战部部长公保扎西的安排部署下，省委统战部举办“党的十九大精神进寺院暨全省藏传佛教教职人员培训班”，面向宗教界人士，编写十九大精神“双语”教材，组织1040名活佛、经师、堪布、民管会主任等藏传佛教代表人士，分9期26个班进行十九大精神专题学习宣讲，培训以课堂教学和实践教学相结合的方式进行，在原汁原味学习十九大报告的同时，组织学员到北京、上海、成都、山西等地的爱国主义教育基地、统一战线传统教育基地学习考察，感受祖国的大好河山和改革开放特别是党的十八大以来取得的伟大成就，切实提高“五个认同”意识，鼓励他们为促进青海经济社会发展和实现长治久安作出积极贡献。

省藏语系佛学院一级经师悟嘉仓活佛表示，作为一名从事宗教教育的经师，要加强宗教团体、宗教活动场所、宗教院校等自身建设，弘扬爱国爱教主旋律，发挥桥梁纽带作用，引导信众与国家同呼吸，共命运，找到最大公约数，画出最大同心圆，维护国家安全稳定，做坚定的维护祖国统一、促进民族团结的先进僧尼。

西宁市湟中县塔尔寺管委会副主任罗藏官却深有感触地说，作为宗教界人士，我深深感受到作为中华儿女的自豪。我们有责任有义务在宗教领域团结友爱、爱国爱教，发挥宗教的积极作用，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

海东市化隆县夏琼寺东鹏活佛表示，我们要紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，教育引导并团结带领信教群众认真贯彻党的宗教工作方针政策，切实维护宗教领域和谐稳定，为决胜全面建成小康社会、全面建设中国特色社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴作出贡献。

海北藏族自治州麻秀寺民管会主任洛桑托迈说，党的十八大以来，我国的经济社会发生了天翻地覆的变化，尤其是我们宗教寺院有了很大变化，寺院的水电路等基础设施条件得到极大改善，僧人医疗、养老、低保得到全覆盖，这些全部得益于党和政府各类惠寺利僧政策的落实，感谢我们伟大的党。

海南藏族自治州同德县石藏寺民管会主任东智尖措说，要坚持宗教工作方针政策，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应。作为宗教界的一名成员要以十九大精神为指引，认真履行职责，发扬优良传统，维护民族团结，切实为海南经济发展和社会稳定做出贡献。

果洛藏族自治州政协副主席、甘德县噶·智格寺叶西尼玛活佛认为，我们要积极引导信教群众与党和政府同心同德，爱国爱教，持戒守法，当好宗教与社会主义社会相适应的自觉参与者、坚定维护者、积极推动者，把十九大精神学习好、宣传好、贯彻好、落实好，为建设更加富裕文明和谐美丽新青海不懈努力。（魏爽）