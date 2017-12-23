2017-12-23 长倩·平措 米广弘 人民政协报

十九大报告中提出必须“全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应”。宗教院校是培养爱国爱教人士的学府，院校的宗教界人士肩负着教学、管理等大量的教学育人工作，更应当严格要求自己，不断提高政治觉悟和工作能力，努力完成各项任务。

作为宗教院校的一名工作者，我一直关注宗教教育。调研中了解到，宗教院校普遍存在讲授多、实践少、理论多、训练少的现状。在实际教学中，有的教职人员讲经思路狭窄，内容呆板枯燥，语言乏味，死气沉沉；有的教职人员讲义里自认为“旁征博引”，把政治语言和宗教语言混为一谈，让学员难以分辨；还有一些教职人员固守着自己的阵地，反复吟诵着那些催人欲睡的老经，不愿改革创新适应形势发展。这些都难以适应现在僧侣的心态心理和进步要求。

和不少寺庙民主管理委员会僧人交流对工作的看法时，他们一致认为，现在有造诣和威望的高僧大德相对匮乏，后备队伍不能满足可持续发展需求。教学中能否达到实质效果，是否与实际预期相近，这些因素都值得通盘思虑。

调研显示，大家所希望的教育，应该是理论与实践紧密结合。宗教院校的教育承担着培养僧才的重要任务，是引导坚持宗教中国化方向的有力抓手，所以要摸准宗教界人士成长规律和特点，着力解决现实中突出问题和培养的薄弱环节，做到规模、质量和效益相统一，形成更具针对性实效性和吸引说服力的培养模式。

事实上中央的部署和要求是全面的，其着眼点和落脚点都是要培养新时代高素质的爱国爱教僧才。因此，宗教院校工作人员要把十九大报告重要精神与统战工作、与代表人士培养工作联系起来，以十九大精神推动宗教院校全面建设发展迈上新台阶。

为此建议：

宗教院校要订立培养目标规划，主动开展工作。根据不同特点制定培训规划和培训大纲，在培养过程中，需早动手，发现苗子早培养；需抓重点，对重点对象重点培养，因材施教；需切实际，根据不同情况，采取学习培训、实践锻炼等综合措施进行系统培养。

要创新教育培养方式。其一，采用现代化教学方式以讲授、辅导为基本形式，以多媒体教育为辅助形式进行教学，避免过去单一的学经方式。其二，在课程设置上，除传统的宗教课程外，增大社科、外语、计算机等内容，使他们了解国内外形势和现代科技，注重素质的全面提高。其三，邀请有威望的高僧大德现身说法，讲述如今经济社会所取得的伟大成就，提高僧众认同的自觉性和主动性。

要强化教学实践锻炼。实践出真知，只有让宗教界人士投身于建设中国特色社会主义的伟大实践，才能使其加深对宗教方针的理解，提高他们的思想觉悟。把饱览祖国河山，参观现代化的工矿企业等作为教学实践，来了解国内外形势，亲身感受改革开放和现代化建设的伟大成就，提高爱国主义觉悟，实现“爱国爱教”的培养目标。

要建立健全培训机制。工作人员要结合代表人士的培训需求，合理设计培训项目，提出教学计划，不能为训而训。要明确人才培养重点。

要高度重视能力素质。培养的终极要求是提高僧侣的综合能力素养，思想与能力并举，自觉走社会主义道路。新时代宗教界人士要明确赋予的责任和使命，切实提高教学管理、组织协调和参政议政等综合能力，充分发挥各自专长，为经济社会发展献计献策。