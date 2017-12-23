2017-12-23 青海省民宗委

12月15日至16日，青海省民宗委在西宁举办全省佛教界学习党的十九大精神暨新修订《宗教事务条例》培训班。省佛教协会负责人、常务理事，各市州佛协会长、秘书长，各县佛协会长及部分宗教干部参加。省委藏区办、省民宗委负责人出席开班仪式。

培训班邀请专家学者分别围绕十九大报告关于宗教工作的精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新修订《宗教事务条例》等内容作了详细解读。培训班就进一步学习宣传贯彻党的十九大精神及新修订《宗教事务条例》，积极引导宗教与社会主义社会相适应，提出具体要求：一是深刻领会并宣传贯彻落实好党的十九大精神，佛教界人士要不断提高政治站位，增强政治自觉，牢固树立“四个意识”，维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻中央和省委关于宗教工作的决策部署。二是充分认识并着力解决宗教领域突出问题，结合学习新修订《宗教事务条例》，用法律调节涉及宗教的各种社会关系，坚决抵御利用宗教进行分裂渗透活动，维护国家安全和社会稳定。三是佛教界要积极践行社会主义核心价值观，进一步加强宗教团体自身建设，努力建设“政治上可信、作风上民主、工作上高效”的领导班子，积极开展宗教思想建设工作，大力弘扬有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，为全面建成小康社会、建设民族团结进步大省和富裕文明和谐美丽新青海做出新的更大贡献。