2017-12-23 国家宗教事务局一司

2017年12月22日，由中国佛教协会主办、《法音》编辑部承办、北京龙泉寺协办的中国佛教协会文宣工作座谈会暨《法音》出刊400期纪念活动在北京龙泉寺举行。座谈会旨在总结《法音》办刊经验，谋划未来发展，做好新时代佛教文宣工作。来自教界、学界、媒体以及其他各界的法师、专家学者等近200人出席了活动。

学诚会长在座谈会致辞中回顾了中国佛教协会会刊《法音》杂志37年历程，总结了办刊经验和成绩。他表示，未来的《法音》，将继续坚持“发扬佛教优良传统，提倡人间佛教，启迪智慧，净化人心”的办刊宗旨，积极探索，不断创新，以全新的时代风采展现在世人面前，为中国佛教文宣事业注入新活力，为中国佛教走向世界带来新契机。

我局副局长蒋坚永出席座谈会并致辞。蒋坚永在致辞中指出，《法音》在做好中国佛教协会宣传工作方面发挥了积极作用：一是宣传宗教信仰自由政策的窗口，二是传播人间佛教思想的阵地，三是弘扬佛教正信正行的平台，四是展示佛学研究整体水平的园地，五是促进佛教对外友好交流的纽带。他表示，以《法音》为平台的佛教宣传工作在新时代要有新气象新作为：一是要把宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；二是要坚持我国宗教中国化方向，要以社会主义核心价值观为引领，积极引导宗教与社会主义社会相适应；三是要积极塑造当代佛教的良好形象。

（座谈会现场）

（蒋坚永致辞）