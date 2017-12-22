2017-12-22 丁增松布 中国西藏新闻网

自治区党委、政府和吴英杰书记高度重视藏传佛教工作、对我们宗教界人士非常关心。我一定要深入学习贯彻党的十九大精神和区党委九届三次全会精神，发挥积极作用，推动藏传佛教与社会主义社会相适应。借此机会，向尊敬的吴英杰书记和各位领导简要汇报自己学习党的十九大精神和区党委九届三次全会精神心得体会。

一是人类命运共同体中体现的佛教慈悲心。习近平总书记在党的十九大报告中指出：“坚持推动构建人类命运共同体。中国人民的梦想同各国人民的梦想息息相通，实现中国梦离不开和平的国际环境和稳定的国际秩序。”我对习近平总书记“命运共同体”的理解，是一个国家的人住在同一块土地上，呼吸同样的空气，有同样的命运，荣辱与共，唇齿相依，所以我们要共建一个和谐稳定、繁荣昌盛的国家；不同国家的人民住在同一个地球上，所以我们要共建和谐稳定的国际秩序。

新时代，中国共产党致力于实现中华民族伟大复兴的中国梦，追求的不仅是中国人民的福祉，也是各国人民共同的福祉，关于命运共同体的传统理念得到进一步发扬光大。习近平总书记治国理政思想中这些理念，正在惠及到所有的中国人，也将惠及到其他国家的人民。目前，我国已经解决了十几亿人的温饱问题，总体上实现小康，不久将全面建成小康社会。在中国960万平方公里的疆土上，国家没有忽视任何一个地区任何一个民族，努力使每个贫困户都脱离贫困，并为此做了大量卓有成效的工作。在当下，需要把这样具有慈悲心的治国理念和感受到的真实利益，通过藏传佛教教义阐释的方式传递给广大的信众。

二是社会生活中佛弟子知恩报恩。党的利益代表着所有人民的利益，利益了信众，自然就报答了党恩。作为出家人，衣食住行都来自党和政府的关心关怀，回报党和政府以及信众的恩德，是修行人用佛法饶益到信众，令信众也明白这些道理。党和政府制定一系列政策，是希望全体人民有幸福美好的生活。作为出家人要慈悲为怀，众生的意乐就是我们修行人的意乐，众生希望安居乐业，生活富足，国家统一和民族团结。

藏传佛教有着爱国爱教的悠久历史传统，大乘佛法的智慧如果延展开，可以在维护祖国统一方面发挥殊胜作用。在世间做的任何事都是为了报恩，出家人要自觉地认识自身价值和弘法利生的目的。如果国家不安定，可能少数人的利益达到了，众生就真的苦了！要认识到今天能够安居乐业、讲经修行，这都是党和政府的恩惠所赐。从中国历史看，政治经济文化昌盛的时期，也是佛教昌盛的时期，所以，只有国家安定，人民生活富足了，佛法才能得到广弘兴盛。现在祖国富起来了、强起来了，人民生活更好了，这就更需要以社会主义核心价值观为引领来准确弘传佛教精神，教化人心向善、向和、向真、向美，积极推动藏传佛教与社会主义社会相适应。只有各民族的人心安宁平和，往一个方向奋斗前进，才有助于国家的稳定发展、社会的和谐进步，才能让每个众生享受到国家繁荣富强的利益。对于一直在信众中传讲藏传佛教经论的出家人来说，做好藏传佛教在新时代的教义阐释和宣传，弘扬中华民族传统优秀文化和藏传佛教爱国爱教优良传统，把多年来闻思修行的所有，尽力回馈国家和社会，是自己弘法利生的大愿，更是自己的使命和责任。

三是维护祖国统一加强民族团结。在新时代，自己要增强大局观念。一个大的和谐社会其实是由无数和谐的村庄、和谐的家庭组成的，而和谐的西藏是和谐而统一、繁荣而富强的中国的一部分。自己要以出家人的身份，对藏传佛教的教义进行既如理如法，又符合社会主义核心价值观的阐释，这是佛陀教育的一部分，也是社会责任的一部分。弘扬爱国爱教优良传统，如果没有国家稳定昌盛，一切都无从说起，宗教信仰也就失去良好的土壤。维护祖国统一、加强民族团结，正是社会发展过程中展现在藏传佛教出家人面前的历史使命。如何善巧以佛法饶益众生，以佛法的智慧促进祖国和平统一、人民安居乐业，将是我未来闻思修行的重要任务。我想，这也应该是藏传佛教在新时代饶益众生的精神所在。

（作者：中国佛教协会西藏分会理事，芒康县色登寺民管会主任）