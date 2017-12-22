2017-12-22 张添福 中国新闻网



图为小学生观赏精美唐卡。中新社记者 张海雯 摄

中新社记者20日从青海热贡文化生态保护实验区管委会获悉，当地委托第三方机构，开始鉴定唐卡矿物质颜料，并建立了唐卡质量信息追溯体系。

青海省黄南藏族自治州同仁县的隆务河畔，被称为“热贡”，即“金色谷地”，有中国“藏画之乡”美誉。当地以唐卡领衔的热贡艺术，被联合国教科文组织列入人类非遗名录。当地年都乎、吾屯、郭玛日等传统村落，“家家有画师，户户画唐卡”。

青海圣光唐卡质量检验有限公司总经理余国兴介绍，他们利用红外光谱仪，对唐卡这种藏民族用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画进行无损检验，通过系列鉴定标准，分析唐卡的矿物质颜料成分。

同时，还会生成二维码，灼印在唐卡背面，由此可查询唐卡基本信息(包括唐卡照片、绘画内容、规格、中国地理标志保护产品标识)、作者信息(绘画者从艺经历、职称、获奖情况)、检验检测报告及保存方法、二维码查询次数等。

“随着之前唐卡艺术品市场交易火爆，以次充好的情况时有发生，通过科学仪器，能有效检测‘印刷唐卡’及用一般绘画颜料充当矿物质颜料的情况。”青海省唐卡艺术协会会长才让三智表示，但鉴于唐卡精巧的画工和藏传佛教特性，可以选择用科学仪器检测及聘请唐卡绘画大师鉴定的“双保险”方法，来评价唐卡的价值。

唐卡是指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画，题材内容多涉及藏族的宗教、历史、政治、文化和社会生活等领域。