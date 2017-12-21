2017-12-21 卓嘎拥宗 中国西藏新闻网—西藏商报

随着西藏天气越来越冷，施工工地也逐渐停工。临近元旦，外来务工人员也到了返乡的季节。为了解决外来务工人员购票难的问题，昨日，由中国邮政集团西藏邮政分公司联合区党委宣传部、区总工会、区妇联、扶贫办和青藏铁路公司拉萨火车站共同举办的“幸福返乡路 邮政伴你行”送站仪式启动，100多名外来务工者踏上了返乡的列车。

给外来务工者一份实实在在的关心

农民工是社会发展的重要力量，是城市建设的一个重要群体。在西藏的各个施工场地，都可以见到头戴黄色安全帽的外来务工者，他们用辛勤的汗水筑造了西藏的繁荣发展。为了给外来务工人员送上一份温暖，切身解决他们返乡难，购票难的问题。今年11月16日，由中国邮政集团西藏邮政分公司联合区党委宣传部、区总工会、区妇联、扶贫办和青藏铁路公司拉萨火车站共同举办的“幸福返乡路 邮政伴你行”免费赠送火车票的公益活动正式启动，计划为外来务工人员免费提供1700余张火车票。

昨日，在拉萨火车站举办了送站仪式，此次送站仪式上免费提供了178张火车票，100多名外来务工者踏上了返乡的列车。同时，为他们献上了洁白的哈达，送上了温情大礼包和真挚的新年祝福。

“为了让更多的外来务工人员了解此次活动，我们做了大量的宣传，还专门跑到施工场地和居民居住地。第一次开展这样的活动，刚开始很多人不相信，但确定了是真的以后，他们都特别高兴。看到他们踏上火车的那一刻，我真心觉得我们做这样的活动很有意义，给了他们实实在在的关心。”中国邮政集团西藏分公司相关负责人说。

省钱又方便 希望以后还有这样的活动

家是心灵的港湾，更是每个人疲惫时的庇护所。“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”很多外来务工人员长期在西藏工作，到了年底便是想家的时候。来自四川遂宁的务工人员李女士和她的家人更是深刻体会到这一点。他们来西藏打工已经十几年了，每年年底都会从林芝来到拉萨，再坐火车返乡。

“我们是在微信朋友圈看到了此次活动，后来到了现场，工作人员就给我们报名了。每年回家刚好赶上农民工返乡旺季，火车票很难买。到了拉萨还要住几天旅馆，花费很大。今年我们家一共有8个人要回去，都送了免费的火车票，省了2400多元，特别希望明年还能举办这样的活动。”李女士激动地说。

另外，在此次送站仪式上，为了避免外来务工人员在路途中身体出现不适，还专门做了简单的身体检查。同时为他们提供了专用安检通道和候车区。

据中国邮政集团西藏分公司相关负责人介绍，此次公益活动，是西藏邮政分公司积极履行社会责任，爱心回报社会的一个缩影，也是西藏各级党委政府对外来务工者的深切关怀，更是对西藏经济建设者大力支持的一次壮举。