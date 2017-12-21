2017-12-21 西藏日报

—城关区功德林街道办为困难居民送福利小记

友善慈爱、乐善好施是中华民族的传统美德。“慈善超市”是新时期扶贫济困的新模式，利用“慈善超市”这个平台，既可以让困难居民享受更多福利和帮助，又能让购物者参与到公益活动中来。

近年来，在各级政府的大力支持下，城关区秉承“以人为本、为民解困”的服务宗旨，始终把居民群众对美好生活的需要作为第一责任，持之以恒改善民生，在城关区全体干部职工的共同努力下，低收入群体和困难群众的生活有了较大改善。为深入开展社会救助行动，加大对社会困难群体的救助力度，使社会救助行动持久有效开展，使受助人得到多样化的帮助，近日，城关区首家“慈善超市”在功德林街道办辖区内正式开业。功德林街道办与乐百隆集团签订了“慈善超市”合作协议。凡是持有“善行义举卡”和“温馨卡”的辖区爱心企业、居民和困难群众都可享受到相应的优惠价格。

“这瓶冰红茶的零售价格为3元，持有‘温馨卡’的困难居民可享受进价优惠，只需支付2.33元；持有‘善行义举卡’的居民可享受9折优惠，只需支付2.7元。”超市销售人员向前来购物的居民介绍道。

城关区功德林街道办负责人吴金川说：“‘慈善超市’在社区运行，将有效整合社会慈善资源，将社会各界的爱心善举，整合到‘慈善超市’这个平台上来，将其打造成慈善救助的窗口、街道关心弱势群体的窗口和社区爱心服务的窗口。办事处针对辖区实际情况为居民和爱心企业派发了1000多张‘善行义举卡’，为辖区困难居民派发了100多张‘温馨卡’。办事处还将从每年的营业额中，抽取部分利润开展辖区内的各项公共事业。如：开展医疗、加强基础设施改造、慰问孤寡老人等项目和活动。同时，为有效解决辖区困难户的就业问题，超市还将优先录用辖区内的待业困难居民，增加居民群众的经济收入。”

“慈善超市”的商品种类丰富，从副食品到日常用品和护肤品。为了方便购物，超市还分别设立了多个专卖区，比如：一楼主要以副食品为主，二楼专供日用百货、厨房用品等，货品充足，应有尽有。一名从楼道经过的顾客看到货架上有糌粑销售，高兴地说：“超市有糌粑卖了，以后不用专门跑到小昭寺买糌粑了，比以前方便多了，而且我有‘善行义举卡’，还能便宜不少呢。”