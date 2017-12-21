2017-12-21 陈炜伟 新华网

20日闭幕的中央经济工作会议指出，党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。会议指出，我国形成了世界上人口最多的中等收入群体。

扩大中等收入群体，关系全面建成小康社会目标的实现，是转方式调结构的必然要求，是维护社会和谐稳定、国家长治久安的必然要求。

我国高度重视扩大中等收入群体。十八届三中全会提出，保护合法收入，调节过高收入，清理规范隐性收入，取缔非法收入，增加低收入者收入，扩大中等收入者比重，努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距，逐步形成橄榄型分配格局。

党的十九大报告在总结过去五年的工作和历史性变革时指出，城乡居民收入增速超过经济增速，中等收入群体持续扩大。报告在对2035年基本实现社会主义现代化的目标进行描述时，提出“中等收入群体比例明显提高”的目标要求。报告还提出，鼓励勤劳守法致富，扩大中等收入群体，增加低收入者收入，调节过高收入，取缔非法收入。

中国社科院副院长蔡昉认为，机会均等、渠道畅通的劳动力和人才的社会性流动是经济发展的动力、社会进步的体现、社会政策的要义和收入分配不断改善的途径。随着我国全面建成小康社会并开启全面建设社会主义现代化国家新征程，农村贫困人口实现脱贫，困难群众得到社会政策更好的托底保障，低收入群体的收入也将显著提高，就意味着越来越多的人口进入中等收入群体。