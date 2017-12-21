2017-12-21 中国网

首届“南南人权论坛”于12月8日在北京闭幕。来自70多个国家和国际组织的300余位代表围绕“构建人类命运共同体：南南人权发展的新机遇”这一主题展开讨论与交流，探讨如何用人类命运共同体理念凝聚共识，推动南南合作框架下的人权发展,共享发展机遇。

“中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体的伟大构想，体现了世界各国人民的共同愿望。”塔吉克斯坦人权事务专员扎里夫•阿利佐达在接受中国网专访时说，“作为中国的邻居，塔吉克斯坦跟中国有长期的历史往来。我们很高兴看到中国提出‘构建人类命运共同体’的理念。”

作为一个负责任的大国，中国在努力实现自身发展的同时，积极主动地与其他国家分享发展经验。

布隆迪总统首席新闻顾问威利·尼亚米特韦表示，中国通过发展，在保障人权方面取得了众多的成就。中国在消除贫困方面走在世界的前列，对世界产生了深远影响。中国欢迎其他国家共享消除贫困的经验。对这些国家来说，尤其是非洲国家和拉美国家，能够相互分享发展经验是一件令人激动的事情。他还表示，中国政府高度重视各种人权问题，不断提升人民的社会权利、经济权利和文化权利，保证人民的尊严。

“中国成功带领7亿多人摆脱贫困，为实现联合国千年发展目标做出了杰出的贡献。”联合国人权高专办驻地行动与合作司亚太、中东、北非局长弗朗斯斯科•摩塔表示，“中国在全球范围内扮演着越来越重要的角色，因此，中国不仅可以与发展中国家分享发展经验，还可以帮助其它国家及其人民实现对发展权的保障。”

“一带一路”倡议作为中国为世界提供的一项为实现共同繁荣发展的方案，是构建人类命运共同体的伟大探索和实践，能够促进沿线各国分享发展机遇。

“中国正在积极地走向世界。”马来西亚大学研究所高级讲师张添财说，“‘一带一路’倡议为马来西亚创造了大量的就业机会，促进了马来西亚的中小型企业发展。同时，基础设施的建设促进了地区经济的发展。这些为马来西亚的发展带来了积极的改变。”

几内亚全国独立人权委员会主席马马迪•卡巴表示，“一带一路”倡议促进了南南合作。世界各国要为构建人类命运共同体而合作，不断促进地区间的经济、文化、科技、教育等方面的交流。

苏里南外交部常秘米歇尔•拉夫伯格表示，“一带一路”倡议将造福全球。构建人类命运共同体这一开创性的理念以人民为中心，以合作促发展，将世界人民团结起来，共担责任，促进全世界为了全人类的福祉而努力。

（记者向婷、罗雯、孙芳、殷大伟、金玲、迟婉婷）