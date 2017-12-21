2017-12-21 金慧慧 中国网

由中国人权研究会和广东省委宣传部主办、广州大学承办的“新时代中国人权事业的发展”研讨会12月19日在广州举行。

本次研讨会围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想的人权内涵”“十八大以来中国人权事业的发展”“新时代中国人权事业发展愿景”“构建人类命运共同体与世界人权事业的发展”等议题展开深入研讨交流。

中央和国家机关有关部门负责同志、全国高校和人权研究机构的专家学者50余人参加会议。与会代表认为，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人权事业发展取得巨大成就，中国人民各项基本权利的保障水平不断提升，人民获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障。

提升司法保障水平 确保无罪的人不受刑事追究

最高人民法院副巡视员、高级法官李晓发言时指出，以审判为中心的刑事诉讼制度改革最重要的是如何更好保障人权。以前律师在法庭上念证人证言，现在证人要出庭作证，警察、侦查人员、鉴定人员也需要出庭，经过控辩双方的交叉讯问，李晓说，所有事实都要在法庭上查清楚，最后法院裁判也要在法庭上进行，确保案件经得起法律检验。

李晓介绍说，党的十八大以来，人民法院依法纠正呼格吉勒图案、聂树斌案、陈满案等重大冤错案件37件61人。最高人民法院就健全防范刑事冤假错案工作机制出台指导意见，要求对于定罪证据不足的案件，依法宣告被告人无罪，不得降格或者变通作出“留有余地”的判决。2013年至2017年9月，人民法院共依法宣告4032名被告人无罪。确保无罪的人不受刑事追究。

对于冤错案件的受害人，最高人民法院不断完善办理刑事赔偿案件的相关司法解释，规范精神损害抚慰金裁量标准，发布国家赔偿指导性案例，充分发挥国家赔偿的权利救济职能。呼格吉勒图案、聂树斌案、张氏叔侄案等一系列冤错案件的受害人及其近亲属及时获得国家赔偿。2013年至2017年6月，各级人民法院受理国家赔偿案件20027件。

而对受到侵害但无法获得有效赔偿的刑事案件被害人等，最高人民法院会同有关部门，发布建立完善国家司法救助制度的意见，给予经济资助，帮助其摆脱生活困境，对符合条件的救助对象，及时发放救助资金。2014、2015、2016年，中央与地方安排的救助资金总额分别是24.7亿、29.4亿、26.6亿，共有26.8万余名当事人得到救助。

以人民为中心 保障全人群全周期健康权

国家卫计委宣传司副司长米锋在研讨会上指出，世界卫生组织将中国健康事业发展的卓越实绩誉为“发展中国家的典范”；世界银行、世界卫生组织等国际机构认为，中国只用了富裕国家一半的时间，实现了全民健康覆盖，成就令人瞩目。

他列举了五年来我国医疗卫生方面的成就：破除以药补医，取消了实行60多年的药品加成政策；家庭医生从无到有，覆盖了超过4.3亿人;开展首批国家药品谈判，慢性乙肝和非小细胞肺癌患者救命药价格下降超过50%。中国人均期望寿命从2009年的74.8岁提高到2016年的76.5岁，居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平；世界上规模最大的基本医疗保障网覆盖城乡，大病保险制度惠及10亿多居民;公共卫生安全防控屏障织密加固，经受住了传染病疫情的严峻考验；百姓看病就医负担明显减轻，个人卫生支出占卫生总费用比重降到近20年来最低水平。

米锋还表示，“让贫困人口看得好病、让基本医疗有保障”是保障贫困人口健康权的重要一环，为此，各部门共同努力实施了健康扶贫工程。截至2017年10月，健康扶贫工程已分类救治360万贫困患者。

脱贫攻坚：中国对世界人权事业的重大贡献

国务院扶贫办政策法规司副司长夏长勇表示，党的十八大以来的五年是我国减贫事业发展最快的五年，这个成就不仅使我国的人权事业有了极大进步，而且为国际人权事业作出了重大贡献。

夏长勇介绍说，十八大以来，农村贫困人口大幅减少，6000多万贫困人口稳定脱贫，年均脱贫1300万以上。贫困地区经济社会全面发展。截至2016年，贫困地区农村居民人均收入年均实际增长10.7%，居住在钢筋混凝土房或砖混材料房的农户占到57.1%，使用管道供水的农户达67.4%；自然村通电接近全覆盖，通电话比重达到98.2%，道路硬化达到77.9%，上幼儿园和上小学便利的农户分别达到79.7%、84.9%，91.4%的户所在自然村有卫生站；社会保障水平明显提高，覆盖面持续扩大，最低生活保障实现应保尽保；有28个贫困县率先脱贫摘帽。

党的十九大报告指出：“脱贫攻坚取得决定性进展，6000多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。”经过长期的努力，我国已有7亿多贫困人口摆脱贫困，联合国《2015年千年发展目标报告》显示，中国对全球减贫的贡献率超过70%。中国成为世界上减贫人口最多的国家，也是世界上率先完成联合国千年发展目标的国家。

实施更加积极的就业政策 扎牢社会保障安全网

人社部国际司副处长李绯夏在研讨会上表示，从人权事业的角度来讲，人社工作是非常接地气的。党的十八大以来，人社部深入贯彻落实中央决策部署，千方百计促进就业创业，深化社会保障制度改革，保护劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，推进人力资源和社会保障事业取得一系列新成就，进一步增强了人民群众的获得感。

李绯夏指出，十八大以来，我国就业规模持续扩大，失业率始终保持较低水平，2016年末为4.02%，为2008年金融危机以来的最低点。2013年-2016年，累计城镇新增就业人数5258万人，连续4年保持在1300万人以上。

她还介绍说，中国社会保险覆盖范围从城镇扩大到乡村，从国有企业扩大到各类企业，从就业群体扩大到非就业群体，编就了世界上最大的社会保障安全网，推动世界社保覆盖面拉高11个百分点。在2016年举办的国际社会保障协会第32届全球大会上，中国获得“社会保障杰出成就奖”。

此外，我国高技能人才工作取得长足进步，技工教育实力不断增强。国家层面建设476个高技能人才培训基地、594个技能大师工作室。到2016年底，全国高技能人才达到4791万人。在今年10月第44届世界技能大赛上，我国的金牌、奖牌和团体总分均居首位。

保障残疾人受教育权 融合教育快速发展

西北政法大学人权研究院副教授刘璞指出，残疾人受教育权的保障程度是衡量一国人权状况的重要指标之一。十八大以来，我国的残疾人教育事业取得了较快发展，各项法律政策纷纷出台，政府资金投入明显增加，残疾人入学率得到显著增长，义务教育普及水平显著提 高，融合教育进入快速发展期，职业教育比重加大，残疾人接受高等教育的愿望不断增强。

2013年至2016年特殊学校从1933所增加到2080所，增加了147所，增长了7.6%。刘璞表示，这为残疾人入学机会的增加提供了便利。截止2016年，义务教育阶段特殊教育在校生数达49.2万人，比2013年增加了14.2万人，增长了33.7%。截止2016年底，视力、听力、智力三类残疾儿童少年义务教育入学率已经达到了90%以上。

刘璞在调查研究中还发现，2012年至2016年，在义务教育阶段，残疾人随班就读人数和普通学校附设的特教班人数的比例占残疾人教育的比率总体超过了50%。她认为，这说明我国残疾人接受教育的主要场所并非是隔离的特殊教育学校，融合教育已经成为残疾人教育的主要方式。

刘璞同时也指出，我国的残疾人教育保障事业在各级各类教育中仍存在着薄弱环节，她建议从完善法律法规，加强专项督导；健全残疾人教育经费投入机制；规定“零拒绝”原则;加大资源班建设、完善送教上门服务制度；完善特殊教育教师资格、培养、培训制度。