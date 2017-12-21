2017-12-21 靳赫 王腾 刘飞 新华网

这几天，宁夏固原市西吉县震湖乡蒙集村“火”了一把。村上成立了全县第一个农村志愿者服务队，引得十里八乡的人们议论纷纷：志愿者服务队咋还开到村里来了？

“志愿者都是我们村里人，穿着红衣服，戴着红帽子，精神得很。”65岁的蒙集村村民蒙士明说：“服务队刚成立，四十来个志愿者就把村里的垃圾全清理了，还到五保户家里又洗又擦，叫人看着高兴。”

蒙集村过去因两个特点而出名，一是贫困村，二是“状元村”，近10年70多人考上重点大学。这些年在政府大力帮扶下，村子通过发展产业于去年脱贫销号。贫困村的帽子摘了，“状元村”带领村民致富、打造精神文明村的脚步却没停下来。

蒙集村党支部书记蒙儒勇说：“一方面，我们通过鼓励村民发展芦苇编织和肉牛、黑山羊养殖等产业继续提高家庭收入，另一方面，我们持续扶思想、扶观念、扶信心，提升村民的精神文化水平，村上的志愿者服务队就是在这样的大背景下成立的。”

据部分村民介绍，这几年随着大伙收入水平不断提高，蒙集村精神文明建设力度也持续加大，每年都开展道德模范、文明家庭等评选活动，还表彰了一批妇女创业带头人、美德少年、好婆婆、好儿媳等优秀人物，通过形式多样的引导措施，村里邻里互帮的氛围在潜移默化中浓厚起来。

村民蒙鹏杰告诉记者，之前村里一名在读大学生身患重病，村干部在大喇叭上号召乡亲们自愿捐助，结果几乎全村人都赶来捐款捐物，仅现金就捐了3万多元，低保户张勇忠更是两次专程跑到这名大学生家捐款。

“村里像这样让人感动的事太多了，我常年在县城打工，外面的人说起我们村也直竖大拇指，我心里别提多自豪了。”蒙鹏杰说。

据蒙集村驻村第一书记王东宣介绍，为了树立和巩固良好风气，村里还注重村规民约建设，通过设立村民议事会、道德讲堂、红白理事会、禁毒禁赌会等措施，对村民日常行为进行规范，村里的大事由村民一起商议决定，村里出了违反村规民约的事，就亮出来，由大家来评理，让各方口服心服。

“2013年前后，婚礼大操大办的风气传到了我们村，村里彩礼有明显上涨趋势，这种‘穷讲究’的做法不符合村里传统，村干部就对嫁女儿的人家苦口婆心地教育，乡亲们也在各种场合劝说，终于刹住这股风气，现在我们村的彩礼是周边一带最低的。”蒙儒勇说。

蒙集村村部有一间大屋子，屋里搭着戏台，还放置着各式乐器。村民蒙振斌告诉记者：“我们村大多数人都喜欢吼秦腔，村里就建了个秦腔自乐班，那屋子是唱戏用的，几乎每周大家都会聚在一起吼两句，现在连周边村子的人都吸引来了。”

记者采访了解到，除了秦腔自乐班，近年来蒙集村还组建了舞狮队，建起了农家书屋、文化广场等，各种各样的活动丰富了村民的文化生活，打牌赌博等活动逐渐被唱戏、打篮球、跳广场舞、看书等文化活动取代。

由于精神文明建设卓有成效，蒙集村连续数年被评为自治区级精神文明村。“按物质标准脱贫摘帽并不是我们的最终目标，我们还要把村民的心聚拢在一起，把大伙的精神扶起来，从根本上铲除滋生贫穷的土壤。”王东宣说。