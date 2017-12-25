2017-12-25 方问禹 新华网

“最多跑一次”事项、办件量占比均超九成，５７个省级单位、３６００余项数据共享，“房电水气”联动过户全面推开……浙江“最多跑一次”改革紧锣密鼓、动作频频。破与立之间，这项改革也为坚持以人民为中心的发展思想提供了又一个“浙江实践”。

政务变化：从“跑部门”到“跑政府”

今年以来，浙江将“最多跑一次”改革作为第一项重点改革任务，强力推动各级机关部门解放思想、全力以赴融入改革大潮，营造了纵向高效联动、横向破壁交融的局面。

衢州改革走在浙江前列，其率先将投资项目审批、企业注册登记及后置审批、不动产交易登记及其他综合事项工作，委托至行政服务中心“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，形成“统一收件、按责转办、统一督办、统一出件、评价反馈”的业务闭环，实现从“跑部门”到“跑政府”的政务模式改变。

诸暨人力社保部门实施“民生事·一卡通”工程，挖掘社保卡效用，对内接入社保、就业、人事、劳动等４４个业务系统，对外接入公安、民政、教育等１３个部门数据，实现３７类、１０２项民生事项的“一卡通办”，助力群众办事从一个部门“跑一次”向全流程“跑一次”。

杭州全面推进实施“简化办、网上办、就近办”改革专题，共计精简办事材料６６９件，取消纸质类证明材料１７４种，可在移动端随时办事项５３个，促使办事材料和环节“瘦身”，并实现“足不出门办”。

以权力清单和公共服务事项目录为基础，浙江省、市、县三级政府部门全面梳理并公布“最多跑一次”事项，目前其占同级事项总数的比例分别达到９５．６８％、９５．３３％和９３．８５％，该类事项办件量的占比也均超过９０％。

改革以群众需求为导向，成效也以群众感受为检验。浙江省统计局、浙江省社科院１０月份联合展开的第２轮调查结果显示，“最多跑一次”改革实现率、满意率分别达８７．９％、９４．７％，比６月份首轮调查数据分别提高１０．２个、７．８个百分点。

改革破题：从“政府承诺”到“制度重构”

１０月下旬，浙江省国土、住建、通信、供电企业等联合下文，明确各市、县（市、区）在办理不动产登记过程中，涉及电水气、数字电视、网络宽带等业务可以联动过户，标志着由国网衢州供电公司推动实施的“房电水气”联动过户服务，正式作为一项制度在浙江全省推开。

以政府承诺为突破口，浙江“最多跑一次”改革需求导向、效果导向倒逼政务模式改变，并最终落脚于政务制度的重新构建。一年多以来，浙江统筹推进“最多跑一次”事项梳理归集、系统对接和数据共享、标准化建设、事中事后监管等基础性工作，驰而不息抓改革落地、制度建设。

打破“信息孤岛”、政务数据共享，可谓是浙江“最多跑一次”改革的核心突破，其为制度重构提供了基础支撑。

２０１７年５月１日起施行的《浙江省公共数据与电子政务管理办法》，为破解部门“信息孤岛”注入了“法治压力”，为电子签名、电子印章、电子文件归档等新政务手段提供立法保障。

据悉，今年浙江省政府集中攻关“数据壁垒”。经过部门多番整理数据需求和数源确认，目前浙江省个人综合库、法人综合库、信用信息库数据归集基本完成，已经开放５７个省级单位、３６００余项数据共享权限，首批２５个省级部门４５个“信息孤岛”基本对接，９３套市级系统、３４套县级系统与“一窗受理”平台对接。

此外，改革地方标准体系也在加紧建设，其中，《政务办事“最多跑一次”工作规范 第１部分：总则》和《第２部分：一窗受理、集成服务》已经实施。

深改新路：从“政府思维”到“群众视角”

浙江省编办主任鞠建林表示，“最多跑一次”改革最鲜明的导向是全面提升人民群众的获得感，最鲜明的特征是以群众感受为标准、倒逼深化政府自身改革，最鲜明的成效是全面弘扬想群众之所想、急群众之所急的优良作风。

在专家看来，上述导向、特征与成效，与全面深化改革的价值取向高度契合，群众视角，牵出了全面深化改革“牛鼻子”。

浙江省工业和信息化研究院院长兰建平认为，全面深化改革也宜换位思考、从“政府思维”转向“群众视角”，用群众的语言设定改革目标，以群众的感受确立改革标准，以群众的获得感评判改革成效。

目前，“最多跑一次”改革已成为浙江全面深化改革的“主抓手”。浙江省第十四次党代会报告提出，“最多跑一次”是浙江改革强省工作导向的突破口，是增创浙江体制机制新优势的大平台。

浙江省提出以“最多跑一次”改革为牵引，全力抓好国家级重大改革试点落地见效，谋划实施一批群众最期盼、发展最急需的重大改革举措，努力推动最优制度供给、营造最佳营商环境、释放最大改革红利，正在开创浙江全面深化改革的新局面。