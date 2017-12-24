2017-12-24 长治日报

11月14日清晨，第一缕冬日的阳光越过苍苍莽莽的太岳山区，照射在了山西省沁源县赤石桥乡。加班熬了半宿的乡党委书记李飞，揉着红肿的双眼爬了起来。简单地擦了把脸后，李飞走出了值班室，对同事们打了个招呼：“我去上个厕所就下来，给我留两个包子，我在路上吃。”

从来急匆匆的李飞，这一次却让同事们在楼下等了好一会儿。转身准备推门出去的李飞，在一阵天旋地转之后靠着卫生间的门缓缓倒下了。

久等不见李飞出来的同事强行打开了卫生间的门，看到同事们熟悉的脸庞，四肢失去知觉的李飞用微弱的声音对乡长孙晓晔说：“帮我请几天假……乡里的工作……你先担着。”

“老哥啊，都这个时候了，命要紧。”孙晓晔红着眼眶打断了李飞的话头，招呼同事，争分夺秒地把李飞送往县人民医院。

然而，谁也不会想到，这是李飞留给这个世界的最后一句话，而他所请的假，永远也销不掉了。2017年11月25日凌晨5时20分，在经过十多天抢救后，李飞匆匆离世，生命的年轮永远定格在了44岁。

没有人再要求这位年仅44岁的乡党委书记补上这张假条，因为在决战决胜脱贫攻坚这场没有硝烟的战场上，他已用年轻的生命践行了一名共产党员的使命。

一位年轻的乡党委书记就这样走了。群众的回忆里，我们聆听到了他崇高的精神和圣洁的灵魂；用双脚丈量的人生峰峦里，我们见证了一个共产党人不忘初心、不负时代的追求和高度。

李飞（左二）在胡家庄村督促环境卫生整治工作 资料图

有一种责任冲锋陷阵——

他燃烧着自己的生命，440个日日夜夜，赤石桥乡村村寨寨燃起了致富火焰

2016年9月13日，李飞调任赤石桥乡党委书记，他欣然前往。

李飞毕业后的第一份工作是赤石桥乡的土地管理员。时隔24年，再次回到年轻时工作过的赤石桥，这块土地上的山山水水，这块土地上的村庄院落，还是他年轻时候的模样，贫穷依然像生了根一样长在这里。

“要把这穷根斩断。”上任不足半月，李飞跑遍了全乡19个行政村，走访了216户贫困户。他从这个村走到另一个村，从此处地头看到彼处田间。他对这块土地太熟悉了，也爱得太炽热。李飞对同事们说：“赤石桥乡的老百姓就靠咱们了。”

在多次调研、反复论证的基础上，李飞带领同事们将产业扶贫作为全乡脱贫攻坚的一项重要措施，结合赤石桥独特的土壤、气候等自然条件，引进联众菇业有限公司，成立宝成生态种植合作社，发展壮大兆丰源、益佳养殖、林溪种植等实体经济。

“为推动项目尽快落地生根，那段时间，他每天不是在跑项目的路上，就是在田间办公，但他再苦再累，也不吭一声。”乡党委副书记宋炯泣不成声。

在扶贫的征途中，李飞在前面蹚着路，他太累太累。在清理李飞的遗物时，办公桌抽屉里除了有多本工作日志和学习笔记外，还装满了药瓶。

他燃烧着自己的生命，440个日日夜夜，赤石桥乡村村寨寨燃起了致富火焰。

基层的工作总是最紧迫，也最重要。在带领乡亲致富奔小康的道路上，李飞马不停蹄。有时晚上在县里开完会，他也会第一时间赶回乡里，连夜进行安排部署。

刘丽丽最后一次见丈夫是在11月12日晚上7时。在县里刚开完会的李飞，回家吃了碗面，放下碗筷转身便要返回赤石桥乡。刘丽丽问他：“不能待一晚上再走吗？”

从上任赤石桥乡党委书记，440个日日夜夜，李飞在家待的时间不超过20天。这次，要不是回县城开会，李飞也不会回来这一趟。李飞看了看手表说：“我多待两个小时吧，现在正是农村‘两委’换届的关键时刻，我不能离开。”

乘着夜风、趁着夜色，两个小时后，李飞走了。44.9公里，是从家到赤石桥乡的距离。一路上，李飞热爱的太岳大地掩于夜色中，可就算闭着眼，车身的一个摇晃，他也知道经过了哪块土地哪个弯。刘丽丽没有想到，这是最后一次听到丈夫的声音。如果未来可以预知，她一定不会放丈夫离开。

有一种力量感人至深——

“他像一团火，感染着我们、温暖着我们。跟他一起加班，即使再累，也觉得舒坦”

赤石桥乡脱贫任务能否如期完成，关键要有一支敢担当、善谋事的队伍。

在艰难的拓荒路上，李飞并不认为一人可以完成带领百姓脱贫的任务，他想方设法凝聚起众人的力量。

把能挤出来的时间都用在学习上，不仅自己学，更带着大伙儿一起学。一年多，在李飞的带领下，乡党委推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“维护核心、见诸行动”主题教育，举办了农村“领头雁”培训班，开办了“绿色沁源·乡村小夜校”，培训党员干部120余人次。对3个软弱涣散党组织进行了专项整治，新组建两个非公企业联合党支部，增强了基层党组织的凝聚力、战斗力。

动人以行者，其感方深。“他是宁可割自己的肉，也要省公家的米。”乡纪检书记张华说。

每次下乡调研工作，到村民家吃饭，李飞都主动按标准交纳伙食费，并要求随行人员一同交。生活中，他从不讲究吃穿，一件夹克衫、一身迷彩服是他最常见的装扮。工作中，他克己奉公，办事讲原则、做事守规矩。在购置办公用品时，李飞常说：“乡里经费紧张，省着点花，能办了事就行。”

乡扶贫工作站站长王晓飞说：“只要有人加班，不管多晚，李书记一定在。去年除夕夜，为了确保全乡护林防火安全，他安排部署任务后又下去巡查，直到深夜2点多每个村报告安全后他才躺下休息。”

大年初一，他也是在乡里过的。家里人做好饭菜，等着他回去过个团圆年。可李飞说乡里更需要他，他挨个跑遍了所有村，看望慰问了春节期间工作在一线的村干部、护林员、贫困户。

“他像一团火，感染着我们、温暖着我们。跟他一起加班，即使再累，也觉得舒坦。”

聚似一团火，散开满天星。李飞带着这支队伍，为赤石桥的乡亲开拓出了一条又一条致富路。

一年间，赤石桥乡与新疆特变电工股份有限公司达成200兆瓦风力发电项目；在青杨湾规划1300亩高标准农田建设项目；引进段家坡底村康乃馨种植项目、联众菇业大棚香菇种植项目、益佳养殖公司庄儿上村生态养殖项目……

刘家沟曹家山油用牡丹种植、箭杆村中药材种植、赤石桥村油用牡丹种植、榆坪村中药材种植、姚壁村草莓蔬菜大棚……村村有产业、人人能增收，让乡亲们有了更多获得感、实实在在幸福感。

有一种感动春风化雨——

一根琴弦，需要两个点拉紧，才能弹奏出动人的曲调。在李飞心中也有两个点，一个是党，一个是群众。他牢牢牵着这根弦，在中间这紧绷绷的过程中弹响心曲。

姚壁村贫困户白虎龙刚搬进新房，他怎么都不肯相信，比自己还小13岁的李飞书记突然间就走了。他依旧记得，今年10月15日，自家新房落成。在修葺一新的房子里，李飞说：“老白，家是好家，但缺两件家具，我给你想办法。”

如今，家具如约送到了。“今年，不但是我，我们乡、我们县就要整体脱贫了，李书记都来不及看一眼就走了，这可是他最大的心愿呐。”

善朴村88岁的白珍则老人，同样也无法解开两次失去“儿子”的心结。白珍则老人第一次失去的是自己的亲生儿子。好多年了，她孤苦伶仃，独自抚养着一个尚在上学的孙女。了解到老人的情况后，李飞便把这一家人放在了心里。

他来到白珍则家，白珍则问：“你是谁？”李飞拉着老人的手告诉她：“我是您的儿子。”

能够点燃自己的人，一定能照亮别人的人生。一年间，老人的家变了模样：有了电视机，有了洗衣机，孙女上大学的费用也有了着落。

事情在回忆里增人惆怅。李飞一趟趟往白珍则家跑，老人摸着李飞的手，回忆里都是自己儿子的点点滴滴，她多想让这个孩子叫自己一声“妈”，可她不敢，尽管李飞做了一个儿子该做的事。

起了一阵风，风把李飞去世的消息带了过来，老人浑浊的双眸里泛着泪光说：“我又失去了一个‘儿子’。”

法中乡董家村贫困户董汉群说，李飞书记坐不住，慢不得。2013年，李飞在法中乡担任乡党委副书记的时候，为了帮助董家村引进天一牧业，让村子有致富产业，用40天时间解决了447亩企业用地问题。

怎么解决的呢？李飞红着眼，日夜守着一户户百姓谈。白天，他在乡政府处理日常事务，晚上又跑去群众家里做思想工作。40天的时间，他几乎每天只休息4个小时。

董汉群起初并不同意流转自己的土地，但李飞坐在他家炕头，和他算了好几天账。“这个人，是铁打的。”看着眼窝深陷的李飞，董汉群答应了。如今，董汉群一年土地流转可收入3600元，到天一牧业务工可得年收入21600元。

“老乡过得怎么样，只能依靠自己去感受。”在生前，李飞往贫困户家里跑了一趟又一趟。查查房屋是否遮风避雨，摸摸被子是否暖和，看看家里还有多少粮食，问问生活还有什么困难。

一根琴弦，需要两个点拉紧，才能弹奏出动人的曲调。在李飞心中也有两个点，一个是党，一个是群众。他牢牢牵着这根弦，在中间这紧绷绷的过程中弹响心曲。

经年累月，李飞一步步在这片土地上跋涉，帮助着那些需要帮助的人，193平方公里的土地上，留下了他忙碌的身影，他背负着一名共产党员的使命，负重前行。

有一种精神璀璨绽放——

曾经一起工作过的同事来了，他帮助过的贫困户来了，人们自发地从四面八方赶来，在他的灵前，述说着对他无限的怀念与不尽的追悼

“直到最后，我都在喊他，但他没有应，他该有多狠心。”李飞的妻子刘丽丽使劲把眼泪憋住，但是她使的劲儿太大，感觉像要把胸口撕裂般难受。从突发脑溢血住院到离世，在昏迷十多天的时间里，李飞没有来得及给家人留下一句话。

那些李飞牵挂的人并不知道，11月25日，也是他儿子的生日。

李飞给贫困户都准备了脱贫的“礼物”，或是一件家具，或是一项脱贫的产业，或是一份沉甸甸的回忆，但他留给家人的只有背影。

儿子李宗麟抱着李飞冰冷的躯体说，他不要什么礼物，但好想能让父亲留一句话给自己。从漫漫长夜到漫漫白昼，这个21岁的小伙子无法相信，那个给他留下无数背影的男人会这么快离开。在宗麟的记忆里，父亲总是来去匆匆，但每次自己在遇到困难时，父亲总会打电话安慰他、开导他、鼓励他，这份温暖一直伴随着他风风雨雨。

老母亲宋巧英失魂落魄地说：“给飞做一顿饭吧，他是饿着走的。”在李飞去世后，通过儿子同事点点滴滴的叙述，宋巧英得知李飞在乡镇忙起来经常忘记吃饭，饥一顿饱一顿，早一顿晚一顿，在倒下前几乎连续工作了一天一夜，早饭也没有来得及吃。

11月28日，李飞出殡的日子。

曾经一起工作过的同事来了，他帮助过的贫困户来了，人们自发地从四面八方赶来……在他的灵前，述说着对他无限的怀念与不尽的追悼。

明日隔山岳，世事两茫茫。在赤石桥乡即将脱贫之时，他们的“船长”离开了，他拼尽气力为使命读秒，将生命定格“在路上”，将瞬间化作永恒。

松涛声声，为君传颂，他冲锋的姿势铭刻在父老乡亲心中；

沁河滔滔，送君远去，踏着他蹚出的路，赤石桥朝着小康目标继续前行。

“请记住我，我即将会消失，请记住我，我们的爱不会消失，我用我的办法，跟你一起不离不弃……”