2017-12-24 倪洋军 东方网

刚刚闭幕的中央经济工作会议明确指出，“中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是中国特色社会主义进入新时代后，中央就推进我国经济发展作出的新的重大判断，是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要、体现新发展理念的重大决策。

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。这意味着我们需要从长远发展目标的实现、从建设现代化经济体系的角度，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，而不必过度关注经济增长的短期波动。而推动高质量发展，关键在提高全要素生产率，深化改革和开拓创新是重要着力点，必须牢牢抓好、持续推进、有效落实。

全面深化改革是决定当代中国命运的关键一招。持续深入地推进全面深化改革，努力提升供给体系的质量，是我国经济发展进入新时代推动高质量发展的关键所在。中央经济工作会议提出的围绕推动高质量发展，要做好的8项重点工作，无一不是渗透着改革精神，体现着改革要求。其中最为重要的是，牢牢把握工作主线，坚定推进供给侧结构性改革，加快发展方式转变、新旧动能接续转换，落实一切有效措施推进“三去一降一补”，实现供需动态平衡。深化简政放权、放管结合、优化服务改革。在此基础上，要把发展经济的着力点放在提振实体经济上，加快先进制造业成长步伐，促进我国产业迈向全球价值链中高端。大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，促进经济社会持续健康发展。

创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。提高全要素生产率，关键一环是改变过去的要素驱动为创新驱动。自2014年开始，我国的研发投入占GDP的比重超过2%，国际公认这是一个国家进入创新活跃期的关键时间窗口。我们要紧紧抓住这一有利的时间窗口，着力推进创新型国家建设，推动重大科技创新取得新进展，促进大众创业、万众创新上水平。特别要瞄准世界科技前沿，强化基础研究和前瞻性研究，重视引领性原创性成果，关键要完善鼓励原创的外部环境，包括建立更加完备高效的专利保护制度，以及宽容失败、鼓励原创、杜绝山寨的创新文化。推进高质量发展，就是要将知识产权落到实处，让企业无需惧怕“李鬼”、敢于创新、善于创新，不断增强自主研发和自主创新能力，推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变。

改革与创新，不是相互对立的，而是相互依存、互为一体的。无论是改革，还是创新，都必须坚持问题导向，着力破除一切阻碍经济社会发展的思想观念和体制机制，着力补齐推动高质量发展过程中的各种短板。各级党委政府、党员干部特别是领导干部要切实增强“四个意识”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对明年经济工作的部署上来。要完善对党中央决策部署的执行、监督、考评、奖惩等工作机制，落实主体责任，确保令行禁止，确保改革与创新落地生根。

方向明，干劲足。中央经济工作会议提出了习近平新时代中国特色社会主义经济思想，指明了中国未来几年乃至更长一个时期的经济发展方向，推动高质量发展，是全党全国上下必须牢牢抓住的根本要求。各级各地要真抓实干、锐意改革、开拓创新，努力把中央经济工作会议精神落到实处，确保明年经济工作开好局、起好步，推动我国经济发展产生更深刻、更广泛的历史性变革，不断提高全国各族人民的获得感幸福感，极大增强人们对全面建成小康社会的认同感。