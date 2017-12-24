2017-12-24 李珊珊 央视网

2017年12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。习近平发表重要讲话。(图片来源：新华网)

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。12月20日闭幕的中央经济工作会议强调：“今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。”

“小康”这个源于《诗经》的古老词汇，承载了无数中国百姓对安定、幸福生活的美好期盼。

而今天，这个千年梦想，在当代中国共产党人的领导下，已变成了活生生的现实。不仅“6000多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下”，人民群众的生活水平也不断改善、幸福指数节节攀升。

十九大报告指出，我国稳定解决了十几亿人的温饱问题，总体上实现小康，不久将全面建成小康社会。“从现在到2020年，即是全面建成小康社会决胜期。”

初心不改



2017年12月12日下午，习近平到江苏徐州马庄村考察。(图片来源：新华网)

12月12日，习近平来到江苏徐州马庄村，强调农村要发展好，很重要的一点就是要有好班子和好带头人，为农村发展指明方向。

“让人民过上好日子，是我们一切工作的出发点和落脚点。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，把摆脱贫困作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，开启了向贫困反击的伟大实践。

从太行脚下到大别山区，从陇中定西到吕梁深处……习近平多次召开跨省区脱贫攻坚座谈会，指挥、推动这场反贫困大决战。中国的扶贫事业不断刷新着人类减贫历史新纪录。一年1000万的减贫速度，在中国乃至世界史上都堪称奇迹。

5年来，我国开创了经济发展与民生改善良性互动的新境界：企业职工养老金连年增加，特困人员救助供养制度实现城乡统筹；保障性安居工程建设扎实推进；教育惠民政策力度不断加大，教室更加明亮，教育更加公平；城乡交通基础条件明显改善，百姓出行更加便捷，道路越走越宽……

同时，天更蓝了，水更清了，环境也更优美了。截至今年底，我国历时两年时间实现了中央环保督察31个省(区、市)全覆盖，直接推动解决群众身边的突出环境问题。

“以就医为例，这几年通过分级诊疗等举措，老百姓看病更加便捷。”北京儿童医院超声科名誉主任贾立群对此感受真切，百姓身边的点滴变化，印证了我们党顺应民生期盼的努力。

利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去。人民关心的现实的利益问题，就要一件事情接着一件事情办，一年接着一年干。

今年中央经济工作会议再次强调，要充分调动各方面干事创业的积极性，有力有序做好经济工作。实施乡村振兴战略，激发区域发展新活力。确保重大风险防范化解取得明显进展，加大精准脱贫力度，务求污染防治取得更大成效，在发展中提高保障和改善民生水平。

使命如山

“全面建成小康社会，13亿多中国人，一个都不能少！”

“全面”既是难点，也是短板。是惠及全体人民的小康，覆盖的人口要全面；是城乡区域共同的小康，覆盖的区域要全面；是“五位一体”的全面小康，覆盖的领域要全面。

就任总书记之初，习近平一再强调：“最艰巨最繁重的任务在农村、特别是在贫困地区”“小康不小康，关键看老乡”“一个民族都不能少”“不能丢了农村这一头”“决不能让一个苏区老区掉队”……这一系列论述，充分体现了习近平把13亿多人全部带入全面小康的坚定决心。

“努力缩小城乡区域发展差距，是全面建成小康社会的一项重要任务。”党的十九大报告将实施乡村振兴战略作为建立现代化经济体系的重要一环，坚持农业、农村优先发展。围绕着乡村振兴，今年中央经济工作会议强调：要健全城乡融合发展体制机制，清除阻碍要素下乡各种障碍。推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农，农业政策从增产导向转向提质导向。深化粮食收储制度改革，让收储价格更好反映市场供求，扩大轮作休耕制度试点。

过去的5年，区域发展格局优化重塑，“三大战略”进展顺利；“一带一路”建设积极进展，区域开放开发步伐加快；京津冀协同发展有序推进，雄安新区启动设立；长江经济带发展取得成效。同时，西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先“四大板块”统筹推进。

在此基础上，今年中央经济工作会议进一步部署区域协调发展：科学规划粤港澳大湾区建设。提高城市群质量，推进大中小城市网络化建设，增强对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革落地步伐。引导特色小镇健康发展。

千钧将一羽，轻重在平衡。习近平强调：“要在坚持以经济建设为中心的同时，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进现代化建设各个环节、各个方面协调发展，不能长的很长、短的很短。”

“一个都不能少”，不能有人掉队。“一项都不能少”，某一个重要方面发展滞后，都会影响全局。

新时代，站在新的历史起点，把一个人口比欧盟、美国、日本加起来还多的大国带入全面小康，是人类历史上从未有过的伟大壮举。只有解决好人民群众普遍关心的突出问题，才能获得人民群众的认可。

戮力攻坚

2017年6月，习近平到山西考察，深入吕梁山区调研深度贫困地区脱贫攻坚大计。(图片来源：新华网)

中国扶贫开发已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期。中西部一些省(自治区、直辖市)贫困人口依然较多，贫困程度较深，减贫成本更高，脱贫难度更大。实现到2020年让7000多万贫困人口摆脱贫困的既定目标，时间十分紧迫、任务相当繁重。

十九大报告指出，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

口言之，身必行之。

今年中央经济工作会议对扶贫工作作出指引：要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口；瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力；激发贫困人口内生动力，加强考核监督。

污染防治要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战，调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构。

防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险，要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，做好重点领域风险防范和处置，坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设。

全面小康，民生为先。今年中央经济工作会议强调提高保障和改善民生水平，要针对人民群众关心的问题精准施策：解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题；注重解决结构性就业矛盾，解决好性别歧视、身份歧视问题；改革完善基本养老保险制度，加快实现养老保险全国统筹；继续解决好“看病难、看病贵”问题，鼓励社会资金进入养老、医疗等领域……

党的十九大对未来经济社会发展指明方向，中央经济工作会议对2018年经济工作作出全面决策部署。前进道路并不平坦，挑战依然严峻，只有持续奋斗，迎难而上，把握好“开局之年”“关键一年”的2018，以新理念引领新发展，突出抓重点、补短板、强弱项，特别是打好三大攻坚战，全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦才能最终变为现实。