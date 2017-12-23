2017-12-23 张德勇 中青在线

12月18日至20日，中央经济工作会议在北京召开。会议对2018年经济工作做了全面部署，并立足于我国经济发展进入了新时代和我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，紧紧围绕推动高质量发展，提出了要做好的8项重点工作。

在这8项重点工作中，既有直接面对经济领域的，如深化供给侧结构性改革、激发各类市场主体经济活力，也有直接面对非经济领域但与经济工作有密切关系的，如提高保障和改善民生水平、加快推进生态文明建设。这样的安排说明，2018年及未来一段时期，我们的经济工作要紧紧围绕推动高质量发展来谋划、布局和落实。

这次中央经济工作会议的一个重要判断是，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。从高速增长到高质量发展，不仅仅意味着经济增速换挡，更是意味着在经济机体的量增加的基础上，经济结构、社会结构、生活质量等质的方面在不断改进或提升。也就是说，高质量发展内涵丰富，从而对经济工作提出了更高要求。因此，这次中央经济工作会议提出的8项重点工作，是坚持问题导向，是立足当前、着眼长远的战略部署。

深化供给侧结构性改革，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。这是从大力发展实体经济出发，以提高供给体系质量为主攻方向，旨在促进经济结构优化升级，显著增强我国经济质量优势，推动我国经济发展迈向全球价值链中高端。

激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，全面实施并不断完善市场准入负面清单制度。这有利于使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，对推动我国经济发展质量变革、效率变革、动力变革将起积极作用。

实施乡村振兴战略和实施区域协调发展战略，要解决的是城乡和地区间发展差距问题。从体制机制入手，清除阻碍城乡和地区间协调发展的各种障碍，以此弥合城乡和地区间发展差距，并以经济发展带动社会各项事业发展，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

推动形成全面开放新格局，有序放宽市场准入，促进贸易平衡。这是善用两个市场和两种资源的体现。一方面，我国经济发展需要不断注入外来活力与动力，另一方面，作为世界第二大经济体，我国经济发展也是世界经济发展的稳定器和助推器。坚持引进来与走出去并重，是推动我国经济高质量发展的必然举措。

提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设。这是坚持问题导向，瞄准人民日益增长的美好生活需要，不断提升人民获得感、幸福感的重要举措，是高质量发展的最直观诠释。将此列为当前及今后一段时期的重点工作当中，是坚持以人民为中心的发展思想的重要体现。

可见，上述8项重点工作，虽各有侧重，但无一不是紧紧围绕高质量发展这一时代主题，着眼于民生改善，以此解决诸多领域的发展不平衡不充分问题，满足人民日益增长的美好生活需要。要做好这8项重点工作，我们必须全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为引领，坚持稳中求进工作总基调，锐意进取、扎实推进，注重实效、确保长效。

（张德勇 中国社会科学院财经战略研究院 研究员）