2017-12-23 光明网

12月20日闭幕的中央经济工作会议对2018年经济工作定调。此次会议与往年有何不同？有哪些新提法？怎样实现高质量发展？由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库举办的2017-2018中国经济年会上，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民深度解读中央经济工作会议。

理解中央经济工作会议精神的关键，就这五句话！

第一，明确过去五年取得的历史性成就。

党的十九大以来的五年发生了许多变化，很多都是过去想实现而没有实现的变革。这些有形的成就和无形的变化，共同构成了历史性的变革。

有形的成就： 经济实力再上新台阶；经济结构出现重大变革；经济更具活力和韧性；对外开放深入发展；人民幸福感、获得感明显增强；生态环境状况明显好转。

无形的变化： 比如以GDP论英雄的片面发展观得到修正，以人民为中心的发展思想深入人心，立足于解决人民群众关心的突出问题来推动发展，而不再是为增长而增长。全社会创新热潮风起云涌，绿水青山就是金山银山，成为全社会最大的公约数。这些无形变化对我国未来发展的影响将是长远而深刻的。

第二，明确提出习近平新时代中国特色社会主义思想。

党的十八大以来，经济形势的复杂严峻程度是改革开放以来所少见的。面对这种形势各方面也很不适应，国际上唱衰中国的声音甚嚣尘上，对经济形势怎么看、经济工作怎么干，这两大问题历史性的摆在以习近平同志为核心的党中央面前。总书记深入调查研究，到工厂、农村了解实情，足迹遍布全国大江南北，主持召开上百次涉及经济议题的重要会议。在这个过程中，经济发展取得了历史性成就，也逐步形成了习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

对此中央经济工作会用“七个坚持”作了概括。这是经济工作的策论或者方法论。

第三，明确高质量发展是当前和今后一个时期经济发展的根本要求。

高质量发展就是能很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，也就是创新成为第一动力，协调成为内生特点，绿色成为普遍形态，开放成为必由之路，共享成为根本目的的发展。

明年是改革开放40周年，40年前邓小平理论作出实行改革开放的历史性决策。今天，在新时代，我们仍将坚持以经济建设为中心，但经济建设的内涵已经悄然发生变化。经济建设的主旋律将是高质量发展，而不再是高速增长了。

第四，明确今后三年决胜建成小康社会三大攻坚战

打好防范化解重大风险攻坚战： 从实体经济、房地产、金融系统等几个方面来系统发力，使宏观杠杆率得到有效控制，从根本上防控金融风险。

打好精准脱贫攻坚战： 保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准也不调高胃口。今后三年重点瞄准特定贫困群众进行精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，二者都是扶贫“硬骨头”。

打好污染防控攻坚战： 雾霾是民生的最大痛点，今后三年污染治理的力度不会减弱。如果说治霾影响了经济增长，影响的是那些我们不想要的增长，是那些对人民美好生活带来负效果的增长，是那些会危害国家长远发展的黑色的增长。

第五，明确明年经济工作的总体要求。

中央经济工作会全面部署了明年的八项重点工作，都是围绕着推动高质量发展获取的。

深化供给侧结构性改革： 重点在“破、立、降”三个字上下功夫。

“破”：大力破除无形企业，把处置僵尸企业作为重要抓手。

“立”：大力培育新动能，形成要素向新动能流动的机制。

“降”：大力降低实体经济成本，通过改革降低制度性交易成本。

激发国企、民企、外企各类市场主体的活力。

实施乡村振兴战略 。

实施区域协调发展战略。 这里的亮点是清晰表明新代区域协调发展的基本含义，就是基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当，过去对区域协调发展的认识存在一定偏差，认为区域协调发展就是要缩小区域之间、地方之间GDP总量、增长速度的差距。

推动形成全面开放新格局。 不仅是领域、产业、范围、区域的开放，更要在思想、观念、结构、布局、体制机制上扩大开放，这一思想对引领今后的扩大开放具有重要指导意义。

提高和保障民生水平。 民生工作无小事，要防止好心办坏事。尽力而为、量力而行，有多少钱办多少事。不能搞成民粹主义和福利主义，不能过度超前，寅吃卯粮。

加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。 这次中央经济工作会议把住房制度作为明年的一项重点任务。十九大提出多主体应、多渠道保障、租购并举的租房制度，是一个全新的提法，指明我国未来住房制度的基本特征和改革方向。

加快生态文明建设。 只有恢复绿水青山才能使绿水青山变成金山银山。中央经济工作会强调两个重大任务，一是实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程；二是要启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入到绿水青山的修复之中。