2017-12-23 陈恒 光明网-《光明日报》

【2017中国经济新气象】

刚刚闭幕的中央经济工作会议提出，扩大对外开放，大幅放宽市场准入，加快形成全面开放新格局。

开放带来进步，封闭必然落后。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。在即将过去的一年中，“一带一路”沿线的项目、设施如同星辰一般，为新的开放格局写下深刻注脚。遍布全国的开放“试验田”，以高水平的制度创新实现筑巢引凤，赢得了全球范围内高质量产业资源的青睐。一大批中国企业从供给侧发力，坚持创新驱动，逐步迈向全球价值链的中高端，为全球经济增长贡献新的动力。

新时代迎来新格局

一边是欧洲，一边是亚洲。在横跨乌拉尔河的哈萨克斯坦西部城市阿特劳，一座由中国建造的炼油厂矗立于广袤的戈壁之上。

“这是哈萨克斯坦建国以来，开工建设的第一个大型石油化工项目。”阿特劳炼油厂第一副厂长肯金激动地说，“是中国让我们结束了高标号汽油全靠进口的历史。”

4年前，就是在这个国家，习近平主席发出共建“丝绸之路经济带”的倡议。同年10月，习近平主席在印尼提出共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议。4年来，“一带一路”倡议已得到100多个国家和80多个国际组织的广泛赞誉和积极响应。2014—2016年，我国对“一带一路”沿线国家进出口额达3.1万亿美元，占同期外贸总额的1/4以上。

党的十九大报告提出，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

国务院发展研究中心副主任隆国强指出，新格局之“新”，首先体现为拓展对外开放新通道。要在“一带一路”沿线打通各方向的大通道，进一步完善开放的基础设施。

几年来，我国对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进，尤其是基础设施工程项目快速落地。今年前11个月，我国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1135.2亿美元，占同期总额的54.1%，同比增长13.1%；完成营业额653.9亿美元，占同期总额的48.7%，同比增长6.1%。

十九大报告提出，优化区域开放布局，加大西部开放力度。随着“一带一路”建设加快推进，中西部地区逐步从开放末梢走向开放前沿，开放型经济发展空间广阔。2016年以来，中西部地区12个试点地区加快构建开放型经济新体制，目前已确定首批向全国复制推广的试点经验，24项内容加快向全国推广。

高水平带来高质量

12月7日，深圳前海蛇口自贸片区，汇丰前海证券有限责任公司正式开业。

这家企业之所以备受瞩目，是因为它对于我国金融业开放极具突破意义——内地第一家港资控股的证券公司。

“作为我国金融业对外开放的试验示范窗口、香港与内地紧密合作的先导区，前海蛇口自贸片区充分发挥了金融改革试验田的作用。”作为汇丰前海证券的参股方，前海金控董事长李强深知自贸试验区所肩负的“高水平开放”责任。

自贸试验区，在我国加快形成全面开放新格局中具有特殊意义。中央经济工作会议要求，继续推进自由贸易试验区改革试点。

2013年，我国第一个自贸试验区——上海自贸试验区挂牌成立，吹响了我国高水平开放的号角。今年前11个月，全国新设立外商投资企业30815家，同比增长26.5%；实际使用外资金额8036.2亿元人民币，同比增长9.8%。

十九大报告提出，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益。凡是在我国境内注册的企业，都要一视同仁、平等对待。

如同听到了庄严的许诺，外资企业蜂拥而来。十九大结束后的第一个月，全国新设立外商投资企业数量同比增长161.5%；实际使用外资金额同比增长90.7%。

中央经济工作会议指出，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

对开放来说，推动高质量发展的要求同样成立。今年以来，我国高技术行业吸收外资延续良好增长态势。1—11月，高技术制造业实际使用外资601.5亿元人民币，同比增长9.9%；高技术服务业实际使用外资1771亿元人民币，同比增长100.9%。

长期关注中国经济发展的财经分析师埃纳尔·唐恩表示：“以往，来到中国做生意门槛较低。而现在，中国吸收外资需要的是能够为中国发展带来附加值的人才。目前，中国正加快脚步，在高新技术等新兴领域不断增强实力。”

新优势诠释新贡献

12月19日，泰国曼谷，泰国交通部长阿空宣布，内阁已同意泰中铁路合作项目一期工程不日开工。

中泰铁路是泰国第一条标准轨高速铁路，也成为继印尼雅万高铁后，中国高铁“走出去”新的一单。几年来，以铁路装备技术为代表的中国制造逐步走向全世界，我国企业国际竞争新优势明显增强，在国际分工中的地位逐步提升。中国在继续为世界经济增长贡献动力的同时，更成为中高端产业发展的创新策源地。

十九大报告提出，创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势。

一大批企业从供给侧发力，坚持创新驱动，加快转动力、调结构，着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势，企业创新能力和国际竞争能力增强，产品附加值和品牌影响力进一步提高。

从商品结构看，今年前11个月，我国机电产品出口8.05万亿元，增长12.6%，占比58.1%，较去年同期提高0.5个百分点，其中汽车、计算机及其零部件、集成电路和手机分别增长27.5%、19.3%、12.7%和9.1%。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明指出，未来，既要通过签署自由贸易协定、共建“一带一路”等在“门外”拓展空间，也要在“门里”夯实基础、提升竞争力。通过“门里门外”联动，才能形成开放新格局。

中国人民大学国际关系学院教授王义桅认为，在新时代，中国开放的逻辑已经发生变化。开放的目的不仅是为了中国自身的发展，更多的是提升中国制度中的比较优势。开放不仅是为了赢得市场，更是要提升中国以及新兴国家、发展中国家在世界上的话语权。