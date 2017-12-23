2017-12-23 张奇斌 cctv.com

刚刚结束的中央经济工作会议，向全国人民发出号召，要打赢蓝天保卫战。而在党的十九大报告中，也首次把“美丽”纳入国家现代化目标。目标有了，谁来完成。扛起这份担子的，有政府、有企业、有个人。而扛得最多最重的，还是千千万万坚守在基层的环保工作者。这一年，他们走过的路，正是美丽中国前行的路。今天，我们要关注一位环保工作者，他说蓝天就像画布，超标车就像一个个黑点，他每天的工作，就是擦掉这些黑点，让天空更蓝。

昼夜查车 不为罚款为减排

天津市环保局机动车排污检控中心 李东： 我是李东，来自天津市环保局机动车排污检控中心。我每天的工作就是和同事一起摸排抓堵这些冒黑烟的机动车。我们这活儿，不光累腿儿，还得累嘴。得跟司机讲环保政策，讲大气污染防治。告诉他们我们查超标车辆不是为了罚款，是为了改进空气质量，让他们心服口服。

督查压力大 联动有实效

天津市环保局机动车排污检控中心 李东： 2017年，我最大的感受是环保督查的压力越来越大，治理环境污染的力度也越来越强。去年每周两次上路执法，今年几乎天天都上路执法，春节、五一、十一假期都没休息过。遇到重污染天气更是全员上岗，昼夜不停。我们每天查尾气（超标）的时候，其实也有口罩，但是冬天呢，戴上口罩特别不方便。跟对方（司机）交流也不方便。所以我们基本不戴口罩，尾气味儿也特别大。天天有时候回家吃饭都吃不出味儿来了，今年政府对环保工作的支持力度更大了。我们和公安联动，施行了我们取证，公安执法的新模式。 这样只要查到超标车，立马就能处罚，而且是一地违法，全国处罚，他哪儿也跑不了。

工作目标不含糊 家人欠账难弥补

天津市环保局机动车排污检控中心 李东： 有时候我们也开玩笑，我们都是合格的环保人，但不是合格的父亲，不是合格的儿子，不是合格的丈夫。这一年就快过去了，家人的欠账只能明年再补了。但是工作上的目标，我没有一丁点儿的含糊。今年我和同事筛查了80多万辆车，没放过一个超标车。最近这两个月，我们天津的PM2.5浓度同比下降了近三成。整个京津冀地区PM2.5浓度也同比下降了15%。这个成绩里面，我也是出了一份力的。很多时候，我下班回家已经是半夜了，可是想想明天早上又能有一个蓝天，我心里就亮堂堂的，觉得这一切都值了。

绿水青山在手中 撸起袖子加油干

没有那节假日，也不过礼拜天，不分白天和黑夜，天天战斗在一线，监察大队办公室，还有我们大气办，局长带头把活干，撸起袖子加油干。