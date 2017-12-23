2017-12-23 新华社解放军分社

“海上联合”“雄鹰-VI”“空天安全”“金色眼镜蛇”u2026u2026回望2017年，联合军演舞台上的中国军队，都到了哪里、干了什么、和哪些小伙伴一起同台竞技？新华军网接下来为您揭晓。

中俄“海上联合-2017”联演第一阶段演习

↑图为中国海军合肥舰与俄海军“勇敢”号护卫舰进行模拟补给演练。

关键词： 首次与俄波罗的海舰队合作，中方首次派出某新型导弹驱逐舰

时间： 2017年7月22日--2017年7月26日

地点： 波罗的海域

↑图为特战队员正在警戒直升机。

实施情况： 中俄双方舰艇混合编队，中方参演兵力包括导弹驱逐舰合肥舰、导弹护卫舰运城舰、综合补给舰骆马湖舰以及舰载直升机、陆战队员等，俄方参演兵力包括“勇敢”号、“守护”号护卫舰和辅助船等舰艇，以及固定翼飞机、直升机和陆战队员等。

在海上演练期间，中俄双方官兵协同完成了副炮对海射击、联合防空、联合登临检查、联合搜救、航行干货补给、联合救援失事船舶等6个课目的演练。

中巴空军“雄鹰-VI”联合训练

↑巴方担负掩护任务的“枭龙”战机滑向跑道，准备升空。

关键词： 首次在中国国内与巴方进行夜间联合对抗训练

时间： 2017年9月7日--2017年9月27日

地点： 新疆库尔勒地区

↑歼-11B战机加力起飞，直刺夜幕。

实施情况： 中巴两国空军举行的代号为“雄鹰-VI”的第六次联合训练实现了5个首次：首次在中国国内与巴方进行夜间联合对抗训练，首次进行近距支援作战，首次在联训期间组织实战打靶，首次安排海军航空兵、空降兵军特战队等要素参训，首次中巴空军飞行员“同乘对抗”。与以往相比，联训兵力、要素均有所增加，作战体系构建更趋完善。

中国空军新闻发言人申进科表示，中巴双方通过夜战夜训，提高了部队全天候作战能力，彰显了两国空军飞行员过硬的实战水平和战斗作风，标志着两国空军军事交流不断向更深层次发展迈进。

中俄“海上联合-2017”联演第二阶段演习

↑9月18日，在俄罗斯符拉迪沃斯托克，中国海军舰艇编队停泊在码头。

关键词： 援潜救生

时间： 2017年9月18日--2017年9月25日

地点： 日本海彼得大帝湾至鄂霍次克海南部海域

↑演习中，快艇出击。

实施情况： 中国海军参演兵力包括导弹驱逐舰石家庄舰、导弹护卫舰大庆舰、综合补给舰东平湖舰和援潜救生船长岛船以及深潜救生艇1艘、舰载直升机2架和部分陆战队员。俄方参演兵力包括“特里布茨海军上将”号大型反潜舰、“完美”号护卫舰、“伊戈尔·别洛乌索夫”号救生船以及深潜救生艇1艘、舰载直升机2架和部分陆战队员。

这次演习，中俄参演官兵安全圆满高效地完成了海上联合反潜、联合防空、联合反舰、联合救援等一系列高难度科目演练，取得了优异成绩，特别是在不利水文气象条件下，高质量完成援潜救生实艇对接。这是中国海军首次与外国海军共同完成此类高难度高风险科目，不仅实现了中俄海上联演新的突破，而且还全方位展现了两国海军官兵的良好军事素养和过硬战斗作风。

中俄“合作－2017”联合反恐演训

↑特战队员乘坐突击车快速机动至目标地域。

关键词： 反恐

时间： 2017年12月2日--2017年12月13日

地点： 武警宁夏总队综合训练场、青铜峡某战术训练基地等

↑迎着冬日的曙光，中俄联合反恐演训拉开战幕。

实施情况： 中国武警部队与俄罗斯国民卫队“合作－2017”联合反恐演训按照实战化、体系化、对抗化、基地化的要求，演训主要安排反恐技战术和指挥训练、战法交流研讨、山地联合清剿武装恐怖团伙战斗综合演练等内容。

联合反恐演训中，中俄双方成立联合训练队，实行混合编组、集中组训，各派32名队员参加。其中，中国武警部队派出宁夏总队“沙狐”突击队，俄罗斯国民卫队派出“勇士”突击队和“山猫”快反部队。

“空天安全-2017”中俄反导计算机演习

↑资料图

关键词： 应对弹道导弹和巡航导弹

时间： 2017年12月11日--2017年12月16日

地点： 北京

↑资料图

实施情况： “空天安全-2017”中俄第二次首长司令部联合反导计算机演习在北京顺利举行。

此次演习以共同应对弹道导弹和巡航导弹对两国领土的突发性、挑衅性打击为背景，采取研讨交流和计算机模拟相结合的方式，联合演练了防空反导作战筹划、指挥、火力协同等内容。演习不针对第三方。通过演练，两军在反导协同领域的合作取得新突破。

"联合救援-2017"多国维和部队反恐救援演习

↑联合反恐救援演习现场。

关键词: 首次在联马团组织联合反恐救援演习

时间: 2017年1月23日

地点: 马里加奥

↑中国医疗分队进行伤员快速后送演练。

实施情况: "联合救援-2017"多国维和部队反恐救援演习23日在联合国驻马里多层面综合稳定特派团(联马团)东部战区超级营区训练场拉开帷幕。这是中国赴马里维和部队与多个国家军队首次卫勤实兵联合演习，也是中国部队首次在联马团组织联合反恐救援演习。

演习以近期马里国内各地频繁遭受恐怖袭击为背景，想定某地发生暴恐袭击造成重大人员伤亡后，中国、柬埔寨、孟加拉、塞内加尔维和部队救援力量，共同设立联合指挥中心，分别派遣卫勤力量进入恐袭发生地域，进行联合指挥和协同防卫，重点开展恐袭现场伤员急救、批量伤病员救治、危重伤病员空运医疗后送等课目。

通过演习，各国分队间既增进了技术交流，强化了协同意识，还有效提升了多国多层级联合救援能力。

“金色眼镜蛇-2017”多边联合演习

↑资料图：金色眼镜蛇演习中士兵进行防毒演习。

关键词: 亚太地区最大的多边联合军事演习

时间: 2017年2月14日开幕

地点: 泰国

↑资料图

实施情况: “金色眼镜蛇”多边联合演习是美泰共同举办的年度机制性多边联合军演，也是亚太地区最大的多边联合军事演习，主要包括指挥所演练、野战实兵演练和人道主义救援行动演练等3部分，旨在应对地区乃至全球性安全挑战，加深国际合作，维护亚太地区稳定。

应主办方邀请，中国此次派出17人实兵分队参加，比前两年均多3人，并首次携带1辆野战工事作业车及部分金木工具赴泰国呵叻府参演。

此次演习于2月14日开幕，泰国、美国、中国、韩国、印尼等29个国家参与或派观察员观摩演习，参演总兵力近万人。中方重点演练非战斗性科目，主要内容包括指挥协调中心工作和室内推演、工程援助演练和军事医学研讨交流等活动。

“天山-3号（2017）”联合反恐演习

↑6月27日，火焰喷射手对“暴恐分子”实施打击。

关键词: 反恐、国际执法合作

时间: 2017年6月27日

地点: 中吉边境新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州境内

↑6月27日，防雷装甲车突击前进。

实施情况： 6月27日，代号为“天山－3号（2017）”的上海合作组织成员国中吉边防部门联合反恐演习在中吉两国边境同时打响，两国边防部门采取“实地、实兵、实装、实弹、实爆”方式，从演习内容到模拟障碍物设置都与“实战”紧密结合，全面检验了中吉在兵力部署、机动作战、联合指挥、协同配合、共同打击暴力恐怖活动方面取得的突出成效，开启了上合组织框架下国际执法合作的新篇章。

中吉演习以一股暴恐分子窜入中吉边境吉方某地域，企图偷运武器进入中国境内，组织实施暴恐活动为想定，设置了反袭击行动、联合指挥部行动、恐怖营地清剿行动3个课题，口岸和山口通道查缉、边防派出所或执勤点反袭击、山地捕歼战斗等15个实兵演习课目。

编辑：刘憬杭