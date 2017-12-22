2017-12-22 何雨欣 刘羊旸 安娜 新华网

中国特色社会主义进入新时代，中国经济发展也进入新时代。

中国经济已再上新台阶，高质量发展，体现大势所趋，要求解决现实问题，推动中国经济不断取得新进展。

三个“必然要求”：高质量发展是大势所趋

“是保持经济持续健康发展的必然要求”“是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求”“是遵循经济规律发展的必然要求”，刚刚举行的中央经济工作会议用三个必然要求，深刻阐释了推动高质量发展是大势所趋。

“数量增长只是经济的外在增长；高质量则是经济的潜在增长、内涵式增长。”国家行政学院研究员张春晓说。

新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年说，中国经济将以产业升级等方式从数量型发展转向质量型发展，这对未来中国经济发展非常重要。

打好三大攻坚战：解决转入高质量发展突出问题

“今后３年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。”会议指出。

“这三大攻坚战也是转向高质量发展阶段要解决的突出问题。”中国国际经济交流中心经济研究部部长徐洪才说。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，但还面临不少困难和挑战，发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决。

会议为打好三大攻坚战明确了着力点，强调防范化解重大风险，“重点是防控金融风险”；精准脱贫，“要保证现行标准下的脱贫质量”；污染防治，“重点是打赢蓝天保卫战”。

“三大攻坚战是全面建成小康社会的三个最关键环节。解决好突出问题，才能做好发展的答卷。”国务院发展研究中心研究员张立群说。

推进三大转变：紧扣高质量发展主题

根据会议，围绕推动高质量发展，８项重点工作的首项就是深化供给侧结构性改革。要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。

工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁说，这三大转变紧扣高质量发展主题，直指实体经济振兴、制造业转型升级，首先就要加快发展先进制造业，满足消费升级和产业升级带来的新需求，缓解高端产业发展滞后引发的不平衡和不充分的矛盾。

在深化供给侧结构性改革方面，会议还提出，要深化要素市场化配置改革，重点在“破”“立”“降”上下功夫，包括大力破除无效供给，大力培育新动能，大力降低实体经济成本。

推动三大变革：高质量发展行稳致远

质量变革、效率变革、动力变革，会议指出中国经济发展进入新时代，要推动这三大变革。

“三大变革对中国经济未来发展至关重要。”联合国贸易和发展会议经济事务官员梁国勇表示，质量变革意味着经济增长从总量先行到量质并重；效率变革意味着经济增长从依赖要素投入转向更多依靠技术进步和生产率提升；动力变革意味着服务业以及新技术、新产品、新业态等推动经济增长的作用增强。

一些专家也提出，三大变革相辅相成，将是中国未来经济发展的一大核心。