2017-12-22 唐诗颖 张皓琪 央视网

专题讲座现场

12月20日，中直工委举办中直机关学习习近平新时代中国特色社会主义思想第三场专题辅导讲座，邀请中央纪委驻国务院国资委纪检组组长、国资委党委委员、全国党建研究会副会长江金权同志围绕全面从严治党作报告。中直工委副书记段余应主持，中直机关各单位机关党委副书记、机关纪委书记、副书记以及各基层党组织书记、党员代表400多人参加。

报告会上，江金权同志详细解读了习近平总书记全面从严治党思想的形成背景、发展过程和丰富内涵，总结归纳了党的十八大以来全面从严治党取得的卓著成效，并就认真贯彻落实党的十九大精神、坚定不移全面从严治党谈了认识和体会。他指出，全面从严治党是党的十九大精神的重要组织部分，是习近平总书记党建思想的主题和主线。党的十八大以来，习近平总书记就全面从严治党提出了一系列新思想、新观点、新论断、新要求，涵盖党的建设各个方面，为加强和改进党的建设提供了强大思想理论武器和行动指南。党的十九大报告和党章修正案通篇贯穿全面从严治党要求，集中体现了习近平总书记全面从严治党思想，必将有力推动新时代全面从严治党向纵深发展。他指出，认真学习领会习近平总书记全面从严治党思想，在思想认识上要牢牢把握“全”、“严”二字要求，“全”即全要素、全过程、全覆盖，“严”即常管常严、真抓真严、越往后越严；在工作实践上要切实抓好“九个从严”，即抓思想教育从严、抓党内政治生活从严、抓干部管理从严、抓作风从严、抓执行纪律从严、抓反腐从严、抓制度建设从严、抓管党治党责任从严。他指出，正如习近平总书记反复强调的，全面从严治党永远在路上，我们决不能有松口气、歇歇脚的想法，决不能有打好一仗就一劳永逸的想法，必须保持战略定力，持之以恒、久久为功、善作善成，不松劲、不停步、再出发。要坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻学习领会、坚决贯彻落实新时代党的建设总要求、总布局、总目标和重点任务，一刻不停歇地推动全面从严治党向纵深发展，把我们党建设得更加坚强有力，为我们党团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想提供根本保证。

专题辅导讲座在党员干部中产生热烈反响。大家普遍认为，讲座主题鲜明、内容丰富，脉络清晰、讲解精准，对于深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、准确把握全面从严治党新要求具有重要的指导和推动作用。