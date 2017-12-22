2017-12-22 四川新闻网

四川新闻网马尔康12月22日讯（阿坝日报全媒体 文/图） 启动球转动，大屏幕切换，现场掌声不断，喝彩连连。12月22日上午，“阿坝新闻网”改版上线暨“阿坝微政联盟”成立仪式在马尔康举行，这标志着阿坝日报社推动全媒体改革再上新台阶，同时也意味着全州“两微”平台共同联手，合力打造阿坝州政务宣传“航母”的事业迈向新征程。

党委、政府关心，网友、受众关注，“阿坝新闻网”改版上线暨“阿坝微政联盟”成立仪式的举行，再掀阿坝州媒体融合发展热潮。

触发启动球“阿坝微政联盟”正式成立

此次活动由阿坝日报社主办，以“共创•共享•共赢”为主题。阿坝日报社作为全州新闻宣传工作的中坚力量，长期以来，对媒体融合发展进行了许多有益的探索和尝试，对“阿坝新闻网”进行改版升级、牵头成立“阿坝微政联盟”，正是这些探索和尝试的有力体现。

阿坝州委常委、宣传部部长杨星现场致辞

“阿坝新闻网”是全州目前唯一一家具有三类新闻资质的网站。新版网站界面简洁大方，凸显民族元素，栏目设置精美，覆盖方方面面，经过改版升级的“阿坝新闻网”正式上线，给人耳目一新的感觉。

阿坝日报社党组书记、总编辑何君介绍“阿坝新闻网”改版上线和“阿坝微政联盟”成立相关情况

通过访问网站，找新闻、看直播、赏美图轻松实现，查旅游、问州情、听民声一键搞定。同时，网站开设了“县市区专页”，并将为各县（市、区）、州级部门提供发布帐号，搭建起方便、快捷、高效的新闻发布、宣传展示、服务平台。通过全州各级、各部门的努力，倾力把“阿坝新闻网”建设成为阿坝州的新闻“大数据库”，成为外界了解阿坝州的“百科全书”。

阿坝日报社牵头组建的“阿坝微政联盟”，把各县（市、区）、州级部门和相关企业运营的“两微”帐号纳入联盟首批会员，凭借联盟优势，让全州“两微”平台共同联手，构建行业自律，团结意见领袖，实现宣传叠加效果。

会议现场

按照“共创•共享•共赢”的初衷和主旨，“阿坝微政联盟”建立后，将实现立体式传播政经大事，矩阵化传递核心声音，精准化引导主流价值，把资讯传递到基层，把政策服务到群众，把正能量输送到“终端”。