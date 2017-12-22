2017-12-22 李澍 王嘉义 武鹏飞 光明网-时评频道

编者按

12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行，会议提出了习近平新时代中国特色社会主义经济思想。由光明网 出品的【学习时刻】 栏目，今天邀请清华大学国情研究院院长胡鞍钢 ，请他谈谈对该思想的理解。

文字实录

各位网友你们好，欢迎来到光明网学习时刻，我是清华大学国情研究院胡鞍钢，今天有幸和网友们见面。

刚刚召开的中央经济工作会议，其中最大的一个亮点就是指出和归纳了习近平新时代中国特色社会主义经济思想。这是继党的十九大提出习近平新时代中国特色社会主义思想之后的一次重要提法，也可以说习近平新时代中国特色社会主义经济思想正是这一思想体系的重要组成部分。为此，全世界都在关注这个思想是什么，会对中国产生什么样的影响。

如果我们去看经济学的书，会发现习近平新时代中国特色社会主义经济思想是原创性的，这是因为他的思想是基于中国国情、基于世界规模最大人口的经济发展实践而来的。从改革开放到今天，已经实践了近40年，创下了人类历史上经济增长率最快、受益人口规模最多的奇迹，从世界上较大的绝对贫困人口社会正在成为世界最大规模的中等收入人口社会。这样的伟大实践，必然会产生出伟大的思想。

中央经济会议非常重要的一个方面就是“一个中心”和“新发展理念”。“一个中心”就是“以人民为中心”，覆盖到13.9亿全体中国人民。

如何实现“以人民为中心”的发展思想？他又创造性提出了“新发展理念”，这也是基于中国的发展实践，特别是“创新是引领发展的第一动力”。中国改革开放已经近40年了，我们当时大量吸引外资，进口大量技术。40年后，我们的确要进行新的创新，我们可以称之为“创新强国”。由此我们才有可能创新中国工程、中国思想、中国方案，进而为人类作出巨大贡献。

从这个意义上来看，习近平新时代中国特色社会主义经济思想为中国经济进入下一阶段，即从高速增长阶段转向高质量发展阶段提供了引领。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国将大踏步踏入新时代。

（光明网记者李澍、王嘉义、武鹏飞采访整理 剪辑：张瑜）