2017-12-22 胡敏 中青在线

作者：胡敏（国家行政学院研究员）

2017年中央经济工作会议的一个突出亮点是首次提出了习近平新时代中国特色社会主义经济思想，引起各方面广泛关注。无疑，习近平新时代中国特色社会主义经济思想是党的十九大确立的习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是引领我国经济发展进入新时代的行动指南。

中央经济工作会议指出，习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，必须长期坚持、不断丰富发展。

过去的5年，面对国内国际错综复杂的经济形势，以习近平同志为核心的党中央，紧密结合新的时代条件和实践要求，坚持观大势、谋全局、干实事，从发展战略的高度指出了中国经济社会进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态，提出全面认识、主动适应、积极引领经济新常态是我国经济发展的大逻辑；为破解发展难题、厚植发展优势，提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念；以问题为导向，提出了供给侧结构性改革的具体行动方案。经过几年的奋发努力和锐意改革，党中央成功驾驭了我国经济发展大局，5年来经济总量年均增长7.1%，供给侧结构性改革得到深入推进，促进了供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。同时，中国经济健康稳定发展也成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。

思想是时代之母，实践是理论之源。新思想的产生总是经历一个从实践、认识到再实践、再认识的艰辛探索过程。

从党的十九大全面阐述了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和行动方略，即“八个明确”和“十四个方略”，到紧随其后的今年中央经济工作会议又提出“七个坚持”的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，充分展示了这一新思想的理论魅力、真理的力量和实践的价值。以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想在经济领域的具体阐释，“七个坚持”是指导我国经济发展进入新时代的重要遵循，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果。这一经济思想的实践成果不仅已为过去5年来我国经济发展取得的历史性成就、发生的历史性变化所检验，也为我们进入中国特色社会主义新时代、我国经济发展也进入了新时代，继续夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利提供了思想指引和行动指南。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为引领，加强党对经济工作的集中统一领导，始终坚持以人民为中心，坚持稳中求进的工作总基调，牢牢抓住推动高质量发展这一根本要求，确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控，落实好中央经济工作会议部署的八大任务，确保打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，力促经济发展实现质量变革、效率变革、动力变革，为决胜全面建成小康社会、开启建设现代化强国新征程奠定扎实的物质基础。