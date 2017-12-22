2017-12-22 李润强 中国经济网-《经济日报》

全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在贫困地区。打赢脱贫攻坚战，是全面建成小康社会的现实需要。党的十九大报告指出，要动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫，确保到二○二○年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。这为我们全力以赴坚决打赢脱贫攻坚战指明了方向和路径。

党的十八大以来的五年，脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从百分之十点二下降到百分之四以下。但是，脱贫攻坚任务仍然艰巨，从总量上看，2016年底，全国农村贫困人口还有4300多万人；从结构上看，现有的贫困大都是自然条件差、经济基础弱、贫困程度深的地区和群众，是越来越难啃的硬骨头。当前，脱贫工作处于啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，依然面临十分艰巨而繁重的任务。切实贯彻落实党的十九大报告提出的坚决打赢脱贫攻坚战的要求和部署，必须抓好以下几个方面工作：

第一，进一步强化脱贫攻坚责任制，坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。各级党委和政府必须把脱贫作为“一号工程”来抓，强化党政一把手负总责的责任制，在脱贫攻坚上进一步理清思路、强化责任，采取力度更大、针对性更强、作用更直接、效果更可持续的措施，特别要在精准扶贫精准脱贫上下更大功夫。在这一过程中，脱贫攻坚县（市）要真正承担起主体责任，强化驻村帮扶工作，帮扶工作队要真正“下得去、待得住、真扶贫”。要实施最严格的评估考核，发挥考核评估的指挥棒作用，提高考核评估的针对性和指导性，倒逼各地落实脱贫攻坚工作责任。此外，还要进一步强化扶贫资金项目监管，推进财政涉农资金在扶贫领域统筹整合使用，提高资金整合效率和使用效益。

第二，继续坚持大扶贫格局，形成全社会脱贫攻坚的强大合力。脱贫攻坚是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与。坚持大扶贫格局，一要坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫互为补充的“三位一体”大扶贫格局；二要健全东西部协作、党政机关定点扶贫机制，广泛调动社会各界参与扶贫开发的积极性；三要坚持政府财政投入在脱贫攻坚中的主体和主导作用，继续增加金融资金的投放；四要积极开辟脱贫攻坚新的资金渠道，吸引社会资金参与脱贫。只有全社会共同努力，才能形成脱贫攻坚的强大合力。

第三，加大内生动力培育力度，注重扶贫同扶志、扶智相结合。扶贫先扶志，扶贫必扶智。近年来，随着贫困群众物质生活的改善，精神方面的扶贫越来越紧迫，有的群众脱贫主动性不足，有的群众“等、靠、要”思想严重，有的群众脱贫之后缺少发展生产的技能，返贫风险较大。针对这些新出现的突出问题，我们要深刻认识到，脱贫攻坚既需要“输血”，更需要“造血”，既要送温暖，更要送志气、送信心，“没有内在动力，仅靠外部帮扶，帮扶再多，也不能从根本上解决问题”，一定要激励贫困群众树立主体意识，增强勤劳致富的主动性，强化自我发展能力。同时，教育是阻断贫困代际传递的治本之策。要采取更加有力的措施，加快实施教育扶贫工程，让贫困家庭子女都能享有公平而有质量的教育。

“天下之治乱，不在一姓之兴亡，而在万民之忧乐。”脱贫攻坚战的冲锋号已经吹响，我们坚信，有全国人民群众的大力支持，有贫困地区干部群众的艰苦奋斗，我们一定能够坚决打赢脱贫攻坚战，决不落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众，确保到二○二○年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，为实现中华民族伟大复兴的中国梦写下新的光辉篇章。（本文来源：经济日报 作者：李润强 系甘肃省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）