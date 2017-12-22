2017-12-22 王香平 中国经济网-《经济日报》

核心看点 ：实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想。中国共产党一经成立，就义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。经过九十多年的顽强拼搏和持续奋斗，今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。中国特色社会主义进入新时代，当代中国发展处于新的历史方位，如何更好地肩负起新时代党的历史使命？党的十九大报告强调：实现伟大梦想，必须进行伟大斗争，必须建设伟大工程，必须推进伟大事业。统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，党的十九大报告的这一重大理论创新，深刻回答了什么是新时代党的历史使命、怎样实现新时代党的历史使命这一重大理论和实践问题，标志着我们党对自己肩负历史使命的认识达到新的高度。

“实现伟大梦想，必须进行伟大斗争”

昭示了我们党肩负新时代历史使命的政治担当

历史实践证明，中华民族能以崭新的姿态屹立于世界东方，首先归功于我们党团结带领人民完成和推进了三件大事，这就是完成新民主主义革命、社会主义革命和建设以及进行改革开放新的伟大革命，而贯穿其中的是我们党面对矛盾、斗争和挑战，始终保持永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态。这也就是党的十九大报告所总结的：无论是弱小还是强大，无论是顺境还是逆境，我们党都初心不改、矢志不渝，团结带领人民历经千难万险，付出巨大牺牲，敢于面对曲折，勇于修正错误，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹。

党的十八大以来，面对中国经济发展进入新常态，全面深化改革进入攻坚期，全面建成小康社会迎来决胜阶段的新形势新特征，更要未雨绸缪，坚持底线思维，深入研判和预估各种风险隐患。中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松、顺顺当当就能实现的，我们越发展壮大，遇到的阻力和压力就会越大，面临的外部风险就会越多。这是我国由大向强发展进程中无法回避的挑战，是实现中华民族伟大复兴绕不过的门槛。实现伟大梦想，没有平坦的大道可走。我们前面的路还很长，还有许多“雪山”“草地”需要跨越，还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服，一切贪图安逸、不愿继续艰苦奋斗的想法都是要不得的，一切骄傲自满、不愿继续开拓前进的想法都是要不得的。我们必须准备进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。以习近平同志为核心的党中央面对新时代历史使命，彰显了深刻的忧患意识、强烈的责任意识和赤诚的担当精神。

进行伟大斗争，绝不是一个空洞的概念式的口号，而是有着丰富而清晰的时代内涵。党的十九大报告对斗争内容及其表现形式作了高屋建瓴的概括，这就是：全党要更加自觉地坚持党的领导和我国社会主义制度，坚决反对一切削弱、歪曲、否定党的领导和我国社会主义制度的言行；更加自觉地维护人民利益，坚决反对一切损害人民利益、脱离群众的行为；更加自觉地投身改革创新时代潮流，坚决破除一切顽瘴痼疾；更加自觉地维护我国主权、安全、发展利益，坚决反对一切分裂祖国、破坏民族团结和社会和谐稳定的行为；更加自觉地防范各种风险，坚决战胜一切在政治、经济、文化、社会等领域和自然界出现的困难和挑战。“五个更加自觉”“五个坚决”，涵盖之广泛，要求之明确，立场之坚定，态度之坚决，生动诠释了我们党面对新时代历史使命敢于斗争、善于斗争的历史主动和政治担当。

“实现伟大梦想，必须建设伟大工程”

彰显了我们党肩负新时代历史使命的战略清醒

中国共产党一经成立，就把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标，义无反顾肩负起实现中华民族伟大复兴的历史使命。党的十九大报告提出的这一重大论断，深刻揭示了中国共产党与中华民族伟大复兴之间的内在联系。担当起实现中华民族伟大复兴这一历史使命，既是中国共产党破茧而出的历史逻辑和时代必然，也是中国共产党砥砺奋斗的实践主题和前进轨迹。一部中国共产党建党、兴党、强党的成长史、奋斗史，也是中华民族实现从站起来、富起来到强起来的变迁史、复兴史。没有中国共产党的领导，就没有中华民族的伟大复兴。正因此，实现伟大梦想，必须建设伟大工程，这个伟大工程就是我们党正在深入推进的党的建设新的伟大工程。

“自知者英，自胜者雄。”安不忘危，才是生存发展之道。新形势下党面临的“四大考验”“四种危险”是长期的、复杂的、严峻的。完成历史使命，战胜风险挑战，必须全面从严管党治党。面对党内存在的突出问题，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以“打铁必须自身硬”的紧迫感、责任感坚定不移正风肃纪、反腐惩恶，消除了党和国家内部存在的严重隐患，党内政治生活气象更新，党内政治生态明显好转，党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强，党在革命性锻造中更加坚强，在中华大地上书写了时代先锋、民族脊梁的壮丽新篇。

中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。如何成为新时代历史使命的合格担当者，党的十九大报告中用了相当多的篇幅阐述坚持党的领导、加强党的建设，不仅把“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导”作为习近平新时代中国特色社会主义思想的“八个明确”之一，把“坚持党对一切工作的领导”“坚持全面从严治党”作为构成新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的“十四个坚持”中的两个重要方面，而且还对“坚定不移全面从严治党”作出总体部署和战略安排。值得强调的是，报告历史性地首次提出新时代党的建设总要求。这一要求气势恢宏、内涵丰富，突出了马克思主义执政党的政治属性和全面从严管党治党的大思路大方略，具有鲜明的时代特色和崭新的理论特色，这一系列重大部署和安排，深刻体现了我们党肩负新时代历史使命的战略清醒和执政自觉。

“实现伟大梦想，必须推进伟大事业”

宣示了我们党肩负新时代历史使命的道路选择

方向决定道路，道路决定命运。道路问题是关系党的事业兴衰成败第一位的问题，道路就是党的生命。一个国家，一个民族，只有找到适合自己条件的道路，才能实现自己的发展目标。我们党在革命、建设、改革各个历史时期，坚持从我国国情出发，探索并形成了符合中国实际的新民主主义革命道路、社会主义改造和社会主义建设道路、中国特色社会主义道路，这种独立自主的探索精神，这种坚持走自己路的坚定决心，是我们党不断从挫折中觉醒、不断从胜利走向胜利的真谛。

改革开放以来，我们党团结带领全国各族人民坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，推动中国经济总量持续上升，目前稳居世界第二。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程，创造了二战结束后一个国家经济高速增长持续时间最长的奇迹。实践证明，中国特色社会主义是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求的科学社会主义，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的必由之路。我们信心满怀地宣布，中国特色社会主义拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

梦想指引方向，信念决定成败。中国特色社会主义是我们党带领人民历经千辛万苦找到的实现中国梦的正确道路，也是我们党矢志不渝追寻的理想信仰。中国共产党之所以叫共产党，就是因为从成立之日起我们党就把共产主义确立为远大理想。“本根不摇，则枝叶茂荣。”坚定理想信念始终是共产党人安身立命的根本。正是依据共产主义和社会主义理想，我们开创了中国特色社会主义，确立了中国特色社会主义道路、理论、制度和文化，这是理论逻辑和历史逻辑的高度统一。中国特色社会主义是党和人民九十多年奋斗、创造、积累的根本成就，必须倍加珍惜、始终坚持、不断发展；每一个共产党员都要做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而英勇奋斗。实现伟大梦想，必须推进伟大事业，不仅科学揭示了实现中国梦的前进方向、根本道路，也宣示了我们党保持政治定力，坚定“四个自信”，高举中国特色社会主义旗帜，坚定不移推进科学社会主义伟大事业的政党信仰和理想追求。

使命呼唤担当，使命引领未来。党的十九大报告明确提出并系统阐述“伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想”，宣示了新时代我们举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、担负什么样的历史使命、实现什么样的奋斗目标的重大理论和实践问题，蕴含着推进新时代中国特色社会主义的完整逻辑，也蕴含着以习近平同志为核心的党中央治国理政的总体框架和基本方略，深刻体现了中国共产党不负人民重托、无愧历史选择，义无反顾肩负起新时代历史使命的责任担当、战略气魄和政治智慧。（本文来源：经济日报 作者：中共中央文献研究室 王香平）