2017-12-22 张丽娜 新华网

新华每日电讯记者张丽娜

前不久,内蒙古自治区苏尼特右旗的乌兰牧骑队员们给习近平总书记写信,报告了自己的成长与进步。总书记亲切地给队员们回了信,充分肯定了一代代乌兰牧骑队员为广大农牧民送去欢乐和文明、传递党的声音和关怀所付出的艰苦努力,并指出乌兰牧骑的长盛不衰表明,人民需要艺术,艺术也需要人民。

人民与艺术的关系,是文艺的根本问题。好的文艺作品就像阳光、雨露,启迪思想、温润心灵、催人奋进。《平凡的世界》不平凡,勤劳的人民、不屈的精神,给无数青年人带来温暖和力量；《草原夜色美》美的何止是草原夜色,美的是人民,美的是劳动,美的是梦想；油画《父亲》沟壑纵横的脸庞,见证的不仅仅是岁月沧桑,还有人间真情与大爱……文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。

好的艺术作品离不开人民。人民群众创造了历史,文艺工作者能不能创作出优秀作品,就是要看是否能为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀。

步入新时代,满足人们对美好生活的新期待,必须提供丰富的精神食粮,这就需要广大文艺工作者深入到人民中去,到实践中去,到火热的生活中去。党的十八大以来,国家对舞台艺术精品创作进行扶持、推动戏曲振兴、鼓励中国民族歌剧传承发展,号召文艺工作者创作有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。对照人民的需要,还有不少现象值得反思:戏说历史、亵渎祖先、歪曲经典、诋毁英雄,艺术创作上急功近利、粗制滥造、低俗媚俗、无病呻吟,拿文艺当商品做买卖,严重偏离了文艺发展的轨道,严重侵蚀着人们的思想。

文运同国运相牵,文脉同国脉相连。在民族复兴的伟大征程中,人民需要汲取更多的艺术养分,广大艺术工作者要在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的伟大创作,提供人民需要的积极、有力量的作品,让人民得到艺术的滋养,让艺术在人民当中永葆生命力。