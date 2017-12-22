2017-12-22 央视网

央视网消息 ：近日(12月19日)，在贵州贵阳市一所医院，一名44岁的高龄产妇突发胎膜早破，羊水流出。更为危急的是脐带从产妇体内脱出，胎儿生命危在旦夕。医护人员展开了一场“急速营救”。

从监控视频里我们看到，当天下午3点40分左右，数名医护人员推着病床将一名产妇送至手术电梯里。其中有一名女医生一路跟着病床弯着腰小跑，手一直在托着什么。

贵阳市妇幼保健院产科副主任医师张东东

贵阳市妇幼保健院产科副主任医师张东东 ：我们曾经一度摸到脐带血液的搏动是消失了的，所有我们就一定要让她把臀部抬高，所以我的手一直持续尽量地往上推。

脐带是母体给胎儿供氧和供血的唯一通道，张东东用手托举胎儿和脐带，直到把产妇送到手术室门口这一路，她的手就一直没有放开。而此时，两分钟的时间，手术准备已经就绪。

在照片中看到，一名主刀医生陈蔓，是单腿跪在病床上进行手术的。在病床尾部一处被手术敷料单覆盖的地方，张东东医生正半跪在里面，托举胎儿和脐带的手依然没有放开。

贵阳市妇幼保健院产科副主任医师张东东 ：我们就一直需要半蹲的姿势，一直等听到孩子的啼哭然后我才取出手来，结束以后全身虚脱了一样的感觉。

15点48分，新生儿发出了第一声清脆的啼哭，是一个5斤9两的健康男婴。经过这场8分钟不到的“急速营救”，产妇和新生儿均抢救成功，目前母子平安。

产妇马某： 当时看那样子都是很不好的，很紧张的 ，感谢医生们救了我，救了我的孩子。