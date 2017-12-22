2017-12-22 央视网

中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议总结党的十八大以来我国经济发展历程，分析当前经济形势，并部署2018年经济工作。

1、加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境；

2、确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理；

3、管住货币供给总闸门，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，守住不发生系统性金融风险的底线；

4、改革开放要加大力度，在经济体制改革上步子再快一些，扩大对外开放，大幅放宽市场准入，加快形成全面开放新格局；

5、坚决打击违法违规金融活动，加强薄弱环节监管制度建设；

6、打好精准脱贫攻坚战，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督；

7、打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战；

8、大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能；

9、培育一批具有创新能力的排头兵企业；

​10、降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度；

11、深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本；

12、依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件；

13、深化粮食收储制度改革，让收储价格更好反映市场供求，扩大轮作休耕制度试点；

14、高起点、高质量编制好雄安新区规划；

15、科学规划粤港澳大湾区建设；

16、提高城市群质量，推进大中小城市网络化建设；

17、引导特色小镇健康发展；

18、全面实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，继续精简负面清单；

19、更加注重提升出口质量和附加值，积极扩大进口，下调部分产品进口关税；

20、大力发展服务贸易；

21、继续推进自由贸易试验区改革试点；

22、有效引导支持对外投资；

23、着力解决中小学生课外负担重、“择校热”、“大班额”等突出问题；

24、解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题；

25、注重解决结构性就业矛盾，解决好性别歧视、身份歧视问题；

26、改革完善基本养老保险制度，加快实现养老保险全国统筹；

27、继续解决好“看病难、看病贵”问题，鼓励社会资金进入养老、医疗等领域；

28、着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题；

29、发展住房租赁市场特别是长期租赁；

30、完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制；

31、保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控；

32、启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入；

33、培育一批专门从事生态保护修复的专业化企业；

34、深入实施“水十条”，全面实施“土十条”；

35、加快生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度，研究建立市场化、多元化生态补偿机制；

​36、改革生态环境监管体制。

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