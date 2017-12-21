2017-12-21 尚金州 央广网

纠正和消除形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风（以下简称“四风”），是十八大以来全面从严治党的重要组成部分，是广大党员和人民群众直接受益、倍感重要的热点所在，也是习近平总书记一直高度关注的问题。最近，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平又作出了“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”的重要指示，向全党发出了以十九大精神加强全面从严治党工作新的动员令。党的十八大以来，党中央就向“四风”宣战，执行八项规定，大力反对四“四风”，这五年的实践证明，成效十分显著。但是事实表明，“四风”问题具有顽固性反复性，我们必须要给予高度重视，时刻不能松懈，在新时代，必须要花大力气打赢解决“四风”的“斗争”，需时刻谨记：纠正“四风”不止步，全面从严治党永远在路上。

纠正“四风”不止步，彰显全面从严治党之艰巨。“四风”顽疾，由来已久，危害甚大。由于“四风”干扰，党中央的决策部署难以贯彻执行，效果大打折扣；由于“四风”干扰，群众的切身利益受到损害，败坏党的威信和形象；由于“四风”干扰，问题日积月累不得解决，经常导致矛盾激化，造成严重后果。自十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党性高度，全力纠正“四风”，拆除这座隔断党和人民群众的无形之墙。取得了明显成效，但也正如习近平总书记指出的：“看似新表现，实则老问题，再次表明‘四风’问题具有顽固性反复性”。不仅如此，在全面从严治党的大背景下，“四风”的表现也更加隐蔽和掩饰，力求在伪装之下“合法化”。因此，今后纠正“四风”也必然向深层次发展，要对准焦距、找准穴位、抓住要害，不能“走神”，不能“散光”，重拳出击，反对“四风”，举措必须更具有力度和针对性。由此可见全面从严治党之艰巨。

纠正“四风”不止步，彰显全面从严治党之紧迫。十九大之后的中国，已经是进入中国特色社会主义新时代的中国，是决胜全面建成小康社会、进而全面推进建设社会主义现代化强国的中国，是全体中华儿女团结一致，继续实现中华民族伟大复兴中国梦的中国。机遇稍纵即逝，工作千头万绪，矛盾错综复杂。“四风”的存在尤其是更具隐蔽性的新表现，如走过场调研、形象工程、照抄照搬甚至“两面人”等，无疑会给党中央决策的贯彻落实带来巨大的无形阻力，也严重干扰党中央对实际情况的了解，归根到底是没有与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；如“门好进、脸好看”，就是“事难办”、办事拖沓敷衍、懒政庸政怠政、热衷责任下移等，无论如何变化，最终都会使群众的切身利益沦为踢来踢去的“皮球”，使群众寒心受罪，将问题日积月累，最终造成严重后果，损害党的形象和威信。面对新形势新任务，“四风”问题虽冰冻三尺非一日之寒，但决不容再拖沓延误。必须如习近平总书记指出的，要抓住主要矛盾、针对突出问题、拿出过硬措施、扎扎实实地改。尤其要抓好“关键少数”，各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下，形成“头雁效应”。

纠正“四风”，彰显全面从严治党之重要。“四风”表现不一，但万变不离其宗。最终损害的是党和人民的根本利益，是中国特色社会主义伟大事业。“大敌当前，我们有打倒他的必要”。全面从严治党，是加强党的建设新的伟大工程的核心工作，是保证党发挥领导核心作用的战略举措，富于针对性和精确性。纠正“四风”，是当前和今后一个时期内党要管党、从严治党的重点所在，事关中央决策和群众利益，是全面从严治党的题中应有之义。纠正“四风”的斗争，是具有新的历史特点的伟大斗争的重要组成部分，是新时期党的建设伟大工程的战略举措，必将扫除推进伟大事业的障碍，为实现伟大梦想凝心聚力。

（作者：尚金州 辽宁社会科学院党史所副研究员）