2017-12-21 新华网

踏上新征程，续写新篇章。刚刚闭幕的中央经济工作会议，总结党的十八大以来我国经济发展历程，分析当前经济形势，部署２０１８年经济工作。这次会议明确提出并阐明习近平新时代中国特色社会主义经济思想，明确推动高质量发展这一根本要求，坚持稳中求进工作总基调，系统谋划打好三大攻坚战等重点工作，为做好明年和今后一个时期的经济工作注入思想引领力和实践推动力。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持观大势、谋全局、干实事，推动我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革。５年来，我国经济年均增长７．１％，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器；经济结构出现重大变革，服务业对经济增长的贡献率超过５０％，高技术产业迅猛发展；脱贫攻坚战取得决定性进展，生态环境状况明显好转，人民获得感、幸福感明显增强，我国形成了世界上人口最多的中等收入群体。放眼世界，中国的发展“风景这边独好”。之所以取得巨大成就，根本在于以习近平同志为核心的党中央的正确领导，在于习近平新时代中国特色社会主义经济思想的科学指引。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代。由高速增长阶段转向高质量发展阶段，是新时代我国经济发展的基本特征。“事有必至，理有固然”。推动高质量发展，是保持经济社会持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

肯取势者可为人先，能谋势者必有所成。迈向高质量发展是大势所趋，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。只有加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动质量变革、效率变革、动力变革，才能把握发展机遇，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

２０１８年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放４０周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好经济工作，尤其要做好８项重点工作，从各个方面把高质量发展落到实处。

高质量发展，是坚持改革创新的发展，要深化供给侧结构性改革，强化科技创新，激发各类市场主体活力，不断增强经济创新力和竞争力；高质量发展，是更加公平、更为协调的发展，要实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，让发展成果惠及全体人民；高质量发展，是不断满足人民日益增长的美好生活需要的发展，要提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，持续做好民生工作；高质量发展，是中国与世界合作共赢的发展，要推动形成全面开放新格局，加快培育国际经济合作和竞争新优势；高质量发展，是人与自然和谐共生的发展，要加快推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，使绿水青山变成金山银山。

新时代带来新机遇，呼唤新作为。要把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对明年经济工作的部署上来，锐意进取，埋头苦干，奋力创造中国经济高质量发展的新辉煌。