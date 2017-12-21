2017-12-21 李彦凯 人民法院报

人民法院学习宣传贯彻党的十九大精神，重中之重就是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质、丰富内涵、实践要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，建设“让党放心、让人民满意、让法律增辉”的“三让”法院，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。党的十八大后，宁夏高级人民法院党组就在全区法院提出了争做“让党放心、让人民满意、让法律增辉”好法官的理念。

一、以十九大精神为指引，建设新时代“让党放心”的人民法院

党的十九大报告指出，明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。人民法院是国家的审判机关，是国家机器的重要组成部分，是党和人民的“刀把子”，必须坚持党对法院工作的绝对领导，才能确保人民法院工作保持正确政治方向；必须学习贯彻新时代党的建设总要求，切实抓好人民法院党的建设，才能把人民法院建设成为新时代“让党放心”的人民法院。

1.坚持党对一切工作的领导，加强人民法院党的建设。党的十九大报告指出，党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。这一重要论断进一步明确了人民法院是在中国共产党坚强领导下的人民法院，也进一步明确了党与法的关系。宁夏各级人民法院要深入学习领会党的十九大对新时代党的建设提出的总要求，明确新时代党的建设的目标、主线、统领、根基、着力点。紧密结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展争做“让党放心、让人民满意、让法律增党辉”好法官和做“政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格”党员的“三让四做”主题实践活动。认真学习新修订的党章，按照党中央统一部署，扎实组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要坚持全面从严治党永远在路上，牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职”的理念，把各级党组织建设好、建设强。

2.坚持全面从严治党，加强人民法院党风廉政建设。党的十九大报告指出，勇于自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品格。各级人民法院必须以党章为根本遵循，思想建党和制度治党同向发力，统筹推进党的各项建设。宁夏各级法院要把党的政治建设摆在首位，认真执行《自治区高级人民法院关于进一步加强思想政治建设意见》，按照制度确定的加强人民法院思想政治建设的要求、方法、措施、路径等，全面从严加强人民法院党的建设。要紧盯抓住“关键少数”，坚持“三严三实”，坚持民主集中制，严肃党内政治生活，严明党的纪律，严格党内监督，全面净化人民法院党内政治生态，坚决纠正各种不正之风，以零容忍态度惩治腐败，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，始终保持党同人民群众的血肉联系。

二、以十九大精神为指引，建设新时代“让人民满意”的人民法院

党的十九大报告明确指出，新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。国家一切权力属于人民，人民法院的审判权是人民赋予的，其职责就是充分发挥审判职能作用，服务于人民日益增长的美好生活需要。因此，人民法院要准确理解这一重大政治论断，准确认识和把握我国发展的阶段性特征，找准现阶段影响人民对美好生活向往、期盼和需要的主要因素，紧紧围绕和服务于新时代人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间矛盾，自觉践行司法为民公正司法工作主线，才能把人民法院建设成为新时代“让人民满意”的人民法院。

1.坚持以人民为中心，不断强化司法为民。党的十九大报告指出，人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。人民性是中国特色社会主义司法制度的根本属性，人民法院的一切权力来源于人民，必须紧紧围绕努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标，牢牢坚持司法为民、公正司法工作主线，始终以保障人民群众合法权益为出发点和落脚点，忠实履行宪法法律赋予的职责，才能切实履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。宁夏各级人民法院要把服务好“人民对美好生活的向往”作为奋斗目标，充分发挥刑事审判惩治犯罪，民商事审判化解矛盾纠纷，行政审判促进依法行政化解官民矛盾，执行工作维护法律权威、实现人民合法权益的职能作用。

2.坚持人民当家作主，不断强化多元化解。党的十九大报告指出，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一是社会主义政治发展的必然要求。人民法院必须坚持中国特色社会主义政治发展道路，在司法权的行使过程中，尊重和关注人民群众的主体地位，充分发挥人民群众参与司法工作的主动性、积极性，走“司法为了群众，群众参与司法，司法依靠群众，群众信任司法”的道路。当前，人民法院案件逐年持续增多，基层法院“案多人少”矛盾依然突出，各级法院必须广泛推行诉调对接的多元化矛盾解决机制，调动人民群众依法自行化解和积极参与社会矛盾纠纷化解工作。人民法庭要加大对基层人民调解组织的培训、指导力度，各级人民法院要与相关机关、行业组织、协会等建立广泛的矛盾纠纷联动化解机制，深化社会综合治理、案件繁简分流、家事审判方式改革等，系统有序推进多元化纠纷解决机制改革；建设诉调对接在线平台，加强平台与其他调解组织的对接，提升平台解决纠纷多元主体的专业化，促进多元化纠纷解决方式的智能化。

3.坚持在发展中保障和改善民生，不断促进公平正义。党的十九大报告指出，增进民生福祉是发展的根本目的。审判过程中既服务于发展，又依法切实保障和改善民生，是人民法院的职责所在。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全等方面的要求日益增长。

4.坚持人与自然和谐共生，不断提升环资审判水平。党的十九大报告指出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，要坚持节约资源和保护环境的基本国策。人民法院学习贯彻这一要求，在审判执行工作中必须准确把握像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，必须准确把握实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式的要求，充分发挥人民法院环境资源审判守护“绿水青山”的神圣职责和使命。结合司法体制改革建设专业化的环境资源审判团队，实行环境资源案件跨行政区划管辖，探索涉环境资源案件刑事、民事、行政“二合一”或“三合一”审理。加大对环境资源审判人才培养、培训，不断提升人民法院环境资源审判案件的水平，确保人民法院在建设美丽中国进程中有担当、有作为，为人民创造良好生产生活环境。

三、以十九大精神为指引，建设新时代“让法律增辉”的人民法院

党的十九大报告指出，明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化；明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。这两个明确充分体现了马克思主义法治观。马克思主义认为，法律是国家赖以统治的工具，是治理国家的制度安排和程序规范，也体现了国家治理的价值取向、目标方向。“法律”一词在新时代被叫得更加响亮，与党和国家的事业紧密相连，与人民群众美好生活更是密不可分。人民法院作为法律的执行者，学习贯彻党的十九大精神，必须准确理解人民法院司法体制改革是政治体制改革的重要组成部分，在完善和发展中国特色社会主义制度中具有重要作用；必须准确理解人民法院是全面推进依法治国的主力军，在建设社会主义法治国家中具有举足轻重作用。

1.坚持全面深化改革，确保司法改革全面落地。党的十九大报告指出，必须坚持和完善中国特色社会主义制度，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，人民法院推进国家治理体系和治理能力现代化，深化司法体制综合配套改革就是落实全面深化改革的具体举措，更是为全面深化改革提供优质高效司法保障的必然路径。贯彻落实党的十九大提出的关于“全面深化改革”的要求，宁夏各级人民法院务必要按照党中央、中央政法委和最高法院的统一部署，坚持需求导向和问题导向，全力破解体制性、机制性、保障性难题，确保司法责任制改革全面落地。要健全完善独任法官、合议庭办案机制和办案责任制，健全完善院庭长办案机制，继续深化人员分类管理改革，完善法官员额动态管理机制，完善法官助理管理制度，建立健全各类人员的跨序列交流机制，建立科学的动态人员增长机制，深入推进以审判为中心的诉讼制度改革，充分发挥审判特别是庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的决定性作用。统筹推进其他配套改革，进一步推进案件繁简分流，健全完善多层次诉讼制度体系，建立完善司法体制改革督察督导制度，通过督察督导总结经验、发现问题、纠正偏差、跟踪问效，以督促行、以察问效，确保改革落到实处。

2.坚持全面依法治国，切实做到履职到位。党的十九大报告指出，全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。我国的人民法院是人民民主专政的工具，承担着依法打击犯罪、保护人民、促进发展、维护稳定的重要任务。其职能和作用是任何机关都不可替代的，是实行依法治国、建设社会主义法治国家不可缺少的环节和主要力量，必须在审判执行工作中充分发挥职能作用。人民法院必须深刻领会党的十九大对全面依法治国的要求，准确定位人民法院在全面依法治国中的职责、使命，全面落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，确保公正廉洁司法；严格执行立案登记制，依法妥善审理好各类民告官的行政案件，推进依法行政；加大庭审公开、庭审直播、裁判文书上网等，通过以案释法加大全民普法力度，在法治国家、法治政府、法治社会一体建设中充分发挥人民法院职能作用。

3.培育和践行社会主义核心价值观，坚定文化自信。党的十九大报告指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴、文化强民族强。深刻阐明了新时代以什么样的立场和态度对待文化、用什么样的思路和举措发展文化等重大问题。各级人民法院要始终坚持依法治国和以德治国相结合，在化解各类矛盾纠纷过程中既要注重法律的强制力量，也要注重道德的引领作用，充分调动社会各界力量多元化解社会矛盾纠纷，使核心价值观融入法治国家、法治政府、法治社会建设全过程。要通过司法建议、司法解释等法治手段维护社会公共价值、解决道德领域的突出问题，更好的守护社会公平正义，形成有利于培育践行社会主义核心价值观的法治环境。