2017-12-21 李作言 光明网-《光明日报》

红船观澜、鞭策激励。“红船精神”的信念永固和初心力量的梦想如初，与刚刚掀起的党的十九大精神学习领悟热潮，相互辉映、照亮人心、砥砺奋进，尤其是蕴含在鲜活话语中的深刻哲理，以其蔚为壮观的中国气派、醇厚风格令人陶醉，为我们观察和分析问题提供了一双“慧眼”、一件“利器”。

入党宣誓（油画） 莫朴

忠诚实干是共产党人的内在精神力量

事物发展的渐进性、层次性、差异性和辩证性反映规律，也给我们辨识和领悟红船精神、回望和秉持初心提供了践行路向。十九大报告在谈及全面深化改革取得重大突破时，指出“压茬拓展改革广度和深度”。压茬是源自农村种植的经验。比如，7月上旬，为了增收，同一块土地上既要收割早稻，又要抢种晚稻，这种抢抓农时的种植方式就叫压茬。五年多来，中央和国家机关有关部门出台1500多项改革举措，改革涉及范围之广、出台方案之多、触及利益之深、推进力度之大前所未有。深化供给侧结构性改革、深化科技体制改革、深化农村土地制度和农村集体产权制度改革，等等，这些改革举措都是一篇写之不尽的大文章，却在中国大地上齐头并进着、压茬拓展着。

在压茬拓展中始终不忘钉钉子精神。忠诚实干是共产党人的内在精神力量。中国经济社会发展进入历史新阶段，但我们党为人民服务的宗旨永远不变，以人民利益为一切工作出发点的初衷永远不变。从“砍头不要紧，只要主义真”的夏明翰，到“宁可少活二十年，拼命也要拿下大油田”的“铁人”王进喜，从“永远活在人民心中的县委书记”谷文昌，到为国铸造长空利剑的罗阳，从“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄，到“二十多年绿荒山，拼了老命建林场，创造资产几个亿，分文不取乐悠悠”的杨善洲——忠诚实干是共产党人代代相传的精神丰碑。

山东省茌平县贾寨镇中小学日前举办“红船精神”进课堂主题爱国主义思想教育活动，学生在美术老师的指导下描绘红船，听老师讲解“红船精神”。赵玉国摄/光明图片

96年前的一叶红船，一路劈波斩浪，承载着红色基因、初心使命，扬起理想风帆，朝着更为宏阔的彼岸矢志前进。“红船精神”昭示的是时代精神的崭新高度、发展奋进的思想丰碑，伴随着一茬接着一茬干、一个难题接着一个难题的破解，共同构成我们党在前进道路上战胜各种困难和风险、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的强大精神力量和宝贵精神财富。

精准把握时代脉搏 破解时代难题

在长期卓绝的斗争中，历经曲折而不畏艰险，靠的就是坚定的理想信念，靠的是科学有效的工作方法，靠的是善于破解时代难题。抓牛鼻子是一种科学的工作方法，源自于生活实践的经验总结。要牛跟着走，就得牵住牛鼻子。牛鼻子，用来比喻事物的主要矛盾或影响全局的关键，抓住牛鼻子就全盘皆活，抓住工作的牛鼻子就是抓住事物的主要矛盾或矛盾的主要方面。

在实施区域协调发展战略中，十九大报告提出，以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。十九大报告为中国未来发展描绘了宏伟蓝图，如何让这些新时代图景从“纸面”走向“现实”，能否抓住牛鼻子，抓住相关部门、领域的落实就尤为关键。比如，在综合运用多手段推进房地产市场建设的过程中，“房子是用来住的、不是用来炒的”这句生动诙谐的话，就是治理房地产的牛鼻子工作方法。

中国特色社会主义进入新时代。中国共产党为什么如此敢于自我革命，以踏石留印、抓铁有痕的决心意志推进全面从严治党，关键在于精准地把握了源自“红船精神”的时代脉搏，不断夯实思想根基、实现红色基因薪火相传。

中国共产党先进性的真谛

回望来时的路，砥砺奋进前行。十九大报告中提到的“主心骨”和“石榴籽”都是对“来时的路”的精准描述，也是对“红船精神”的回应。主心骨指依靠的核心力量，接近于顶梁柱的含义。1921年中国共产党应运而生，从此中国人民谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的斗争就有了主心骨，中国人民就从精神上由被动转为主动。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。

“红船精神”是我们党创立时期坚持和实践自身先进性的一个历史明证，也是具体的、历史的，也开枝散叶、枝繁叶茂于历史的伟大实践之中。从石库门到天安门，96年波澜壮阔的历史进程中，为了肩负的使命，我们党无论是弱小还是强大始终初心不改，无论是顺境还是逆境始终矢志不渝。中国共产党这个坚强的主心骨，始终辉映着“红船精神”的光辉，昭示出先进性的真谛。

《光明日报》（ 2017年12月20日 05版）